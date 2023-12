La crescita economica in Emilia Romagna è piatta. Secondo gli ultimi dati diffusi da Unioncamere si prevede per il 2023 un aumento dello 0,7% del Pil (la ricchezza prodotta) con stime di un +0,6% nel 2024 e di un +1% nel 2025. Dati superiori alla media nazionale, certo, che certificano come la regione è da sempre una delle locomotive economiche d’Italia, ma che purtroppo mettono in evidenza come il quadro non sia rose e fiori.

Insomma, si va veloci, ma tra chi va pianissimo, in un panorama da lumache. La colpa non è solo di chi vive e opera in questa regione: l’alluvione, l’inflazione e i rincari dell’energia hanno colpito duro mettendo a dura prova imprese grandi e piccole. Qui c’è voglia di fare e capacità di resistenza, però la crisi è certificata anche da esempi eclatanti, come i licenziamenti annunciati e poi scongiurati alla Magneti Marelli, la crisi del colosso della lingerie La Perla e tante chiusure in altre imprese di diverse dimensioni.

Si guarda avanti puntando su intelligenza artificiale e Big data, però occorrerebbe avere una strategia di lungo periodo perché c’è molto da fare. Intanto, va messa un’impronta decisa sulla transizione che sta vivendo il settore dell’automotive con il passaggio ai motori elettrici che rischia di desertificare parte del sistema produttivo emiliano romagnolo, vanno armonizzati gli aeroporti regionali, le fiere che vedono ora la quotazione in Borsa di Bologna, va spinto il turismo sia sulla costa che nelle città d’arte (recuperando anche la faccia per la figuraccia della Garisenda: uno dei simboli di Bologna abbandonato fino al rischio crollo), insomma deve essere tracciata una rotta. Speriamo che il 2024 serva a questo, a spingere anche la politica e le istituzioni a rimboccarsi le maniche. Essere locomotiva tra le lumache serve a poco.