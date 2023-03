L’ora del Bologna, che vuole rialzarsi subito, dopo un lunedì sera indigesto, che ha lasciato pure qualche piccolo strascico. Continua a far discutere il mancato utilizzo, allo stadio di Torino, di Marko Arnautovic che, numeri alla mano, è il miglior marcatore rossoblù con otto gol. La realtà, però, è che i numeri danno anche ragione a Thiago Motta, perché la media punti senza il bomber austriaco è molto più alta di quando Marko indossa maglietta e calzoncini e gioca. E allora? Allora è il bello del calcio.

Che fa discutere sempre. Riesce a far discutere una vittoria, figuriamoci una sconfitta. Al Dall’Ara arriva la Lazio di Maurizio Sarri. Terza forza del campionato, la squadra capitolina è rimasta scottata in Conference League, battuta a domicilio dall’Az Alkmaar. Sarri dovrà fare a meno del centravanti Immobile, ma la Lazio ha mille frecce per il suo arco. E il Bologna? L’Europa resta lì, a portata di mano (almeno fino a quando ci sarà la penalizzazione per la Juventus) e i rossoblù vogliono provarci. A Torino hanno dato l’impressione di non aver mai trovato il passo giusto, fin dall’inizio. Contro la Lazio – dopo aver battuto l’Inter – sarebbe la più ghiotta delle occasioni per provare ancora a decollare. Thiago saprà trovare le misure giuste. Tocca al campo, ora, dare delle risposte.