Da ieri a Bologna è attivo un altro autovelox. Il Comune l'ha messo in viale Ilic Uljanov Lenin, una strada a scorrimento veloce dove fare i 50 non è facile, perché quando la strada è libera non ha senso e quando c'è traffico si va a passo d'uomo. Comunque, l'autovelox è segnalato con largo anticipo, quindi non si può parlare di trappola mangiasoldi.

Anzi, a scanso di equivoci, il preavviso è stato messo anche nella perpendicolare via Karl Marx, così nessuno potrà dire che non sapeva. Di trappola mangiasoldi si è invece parlato a lungo per l'autovelox di via Stalingrado, con decine di ricorsi da parte dei multati, molti dei quali vinti. Ma lasciamo stare. Il prossimo autovelox lo piazzeranno in viale Palmiro Togliatti, e vedremo come andrà. Lenin, Marx, Stalin, Togliatti. Si potrebbe dire, scherzando, che è una vera rivoluzione. Poi leggi l'ultima dichiarazione del sindaco di Bologna su Città 30 e ti passa la voglia di ridere. Eccola. ''Se vogliamo vincere la sfida della transizione dobbiamo redistribuire potere. L'economia del mondo è basata sul dominio di qualcuno sopra qualcun altro: il Nord sul Sud, gli uomini sulle donne. La nostra economia è basata sul fatto che la sovrapproduzione ci induce a consumare il capitale naturale, dunque, se vogliamo vincere questa sfida, dobbiamo avere una visione economica e sociale che punta a redistribuire il potere. Non è solo con il fair play che riusciremo ad affrontare la transizione, dobbiamo avere voglia di fare una battaglia politica. Città 30 è una battaglia politica, è una piccola parte della riflessione che dobbiamo fare''.

Accidenti, stai a vedere che la lotta di classe questa volta la fanno contro gli automobilisti.