Lucio Dalla, ambasciatore di Bologna

Bologna, 9 marzo 2023 – Ho scritto una poesia dettata dal cuore che vuole essere il mio omaggio, pur in ritardo, a Lucio Dalla. La poesia inizia così: "Sei stato un grande, hai contribuito a fare di Bologna una città importante. Ti ho conosciuto un solo minuto ma mi hai gratificato di un tuo saluto. La tua musica e le tue canzoni sono un’armonia di suoni. Non eri tra i più belli, ma nel mondo rappresentavi delle due la Torre degli asinelli (la più alta...)”.

Paolo Panzarini

Risponde Beppe Boni

Un uomo una città. Come Alberto Sordi che nella sua straordinaria carriera artistica ha rappresentato Roma, l’ha amata e promossa nel mondo, così Lucio Dalla, pur con un approccio diverso, ha fatto con Bologna. In questi giorni, in occasione del suo compleanno, Bologna insieme alla Fondazione che lo rappresenta, gli ha dedicato un grande e interminabile omaggio fatto di concerti, ricordi, rappresentazioni. La città si è vestita con la storia di Lucio, con il suo fascino di artista che ancora sprigiona quell’angolo di via D’Azeglio dove sorge la sua casa museo, meta ogni anno di migliaia di visitatori. Bologna restituisce al mito di Lucio l’affetto che lui le ha saputo dare da vivo con le sue canzoni, ma anche con la sua presenza. Andava allo stadio da tifoso del Bologna, al palazzo dello sport da tifoso della Virtus basket, passeggiava per il centro senza farsi notare come se respirasse il profumo della sua piazza, si sedeva a mangiare nelle sue osterie preferite. Tra le righe delle sue canzoni, nascosti tra le note spuntano gli angoli della città, Piazza Maggiore, i tetti frequentati dalle rondini, le vie dove non si perde neanche un bambino, il mitico Bonetti. Lucio Dalla, come il suo amico Gianni Morandi, è uno di questi figli illustri e con Bologna ha avuto sempre un legame straordinario. Dopo aver raggiunto una notorietà mondiale è sempre tornato a casa, diventando l’ambasciatore della bolognesità.

