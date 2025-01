L'ultima lavatrice

Mentre in Brianza chiude lo stabilimento della Candy, a Roma il 30 gennaio si discuterà sul futuro della Beko che ha annunciato migliaia di licenziamenti. Insomma, il settore degli elettrodomestici non se la passa per niente bene in Italia e pian piano la produzione di lavatrici sta abbandonando il Paese e regioni come le Marche, che sono state un punto di riferimento mondiale del settore. Le lavatrici Candy erano un simbolo del made in Italy e ora la proprietà cinese abbassa le saracinesche lasciando senza una prospettiva circa 1.100 dipendenti. Situazione simile per la Beko, in mano ai turchi, che di fatto vuole smantellare le fabbriche di lavatrici nelle Marche e in Toscana: il destino di migliaia di lavoratori - 700 solo marchigiani- sarà discusso a Roma il 30 gennaio col ministro Adolfo Urso. Il settore degli elettrodomestici, e in particolare quello delle lavatrici, si è sempre più assottigliato negli ultimi decenni. Le proprietà straniere che hanno pian piano messo le mani su storici marchi italiani hanno velocemente spostato il fulcro delle produzioni verso est dove la manodopera costa meno e dove tasse e burocrazia sono meno pesanti. Un patrimonio di competenze tipico di distretti come quello di Fabriano si è via via disperso e ora come ora recuperare il terreno perso è una missione difficilissima. I sindacati chiedono al governo un tavolo nazionale che affronti la crisi di tutto il settore: richiesta lecita. Occorrono aiuti statali ma anche un cambio di rotta. Purtroppo negli elettrodomestici e nelle lavatrici si è forse investito poco sotto il profilo dell'innovazione e comunque nelle famiglie si preferisce cambiare ogni due per tre la televisione invece che un frigorifero o la lavasciuga. Certo la forza dei marchi è ancora importante e quelli italiani sono indice di qualità e affidabilità, marcia in più rispetto a quello che arriva da Oriente. Ecco, è su questo che bisogna puntare per cercare di risollevare il settore. Prima di tutto va arginato lo smantellamento, però. E qui occorrono risposte forti da Roma. A cominciare dalla Beko.