Luminarie, era meglio Lucio Dalla

Bologna, 29 dicembre 2022 – Il cardinale di Bologna Matteo Zuppi, commentando le critiche alle frasi della canzone di Lennon "Imagine" in quanto ritenute blasfeme perché contro la religione ed il concetto di paradiso, parole ben visibili appese in via D'Azeglio, le ha ritenute come foriere di un messaggio di pace ed amore. Non discuto la saggezza del cardinal Zuppi, ma allora le scritte tipo "cloro al clero" volevano solo invitare a fornire agli ecclesiastici materiale per pulire e sgrassare meglio gli edifici religiosi.



Paolo Ugolini

Risponde Beppe Boni



Il giornale dei vescovi, Avvenire, ha criticato le frasi delle luminarie di via D'Azeglio a Bologna perché giudicate inopportune in occasione del Natale. Nel testo scritto nel 1971 da John Lennon, ex componente dei Beatles, compaiono infatti le due frasi incriminate: “Imagine there’s no heaven” (”Immagina che non ci sia il paradiso”) e “And no religion, too” (”E neppure alcuna religione”). Il cardinal Zuppi ha gettato acqua sul fuoco e ha fornito una personale interpretazione delle parole dell'ex Beatle. "Non sono un esegeta di John Lennon, anche se conosco la canzone, probabilmente pensava che non c’è più la religione perché, come è nella descrizione dell’Apocalisse, Dio sarà tutto e tutti. E non c’è più il paradiso perché tutto trova il suo compimento. Forse è questo. Il problema però non sono le religioni. Cercare il paradiso ci aiuta a combattere l’inferno, che esiste. Basta andare in Ucraina". Opinioni a confronto, dunque. Ma forse il ragionamento è molto più semplice. Chi ha scelto di installare le parole di Imagine ha voluto esternare un messaggio di pace con una canzone che è diventata un inno mondiale e probabilmente non si è nemmeno soffermato sul disagio che potevano provocare in seguito le quattro parole incriminate. E' stata una scivolata imprevista. I vescovi però fanno il loro mestiere ed è giusto ascoltare la loro voce. Il Comune però avrebbe potuto fare una scelta forse più appropriata rendendo omaggio al Natale attraverso ancora una volta le parole di Lucio Dalla, oppure attraverso quelle dei grandi di casa nostra come Gianni Morandi, Cesare Cremonini, gli Stadio, Vasco Rossi. Anche loro sanno parlare di pace e amore, in italiano, con parole che tutti avrebbero compreso.



