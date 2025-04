Lunedì si apre il capitolo ‘Grandi sfide’

Napoli apre il capitolo Grandi Sfide. Poi verranno Atalanta e Inter. In pochi giorni il Bologna passa in rassegna il Gotha del campionato. In un modo o nell’altro la squadra di Italiano può incidere sulle sorti dello scudetto. E questo è già un privilegio importante per un club che dubitava della propria forza dopo l’uscita di scena di Thiago Motta, Zirkzee, Calafiori e Saelemaekers .

Invece siamo ancora qui, come direbbe Vasco Rossi, più determinati e forse più forti di prima, a inseguire un posto in Champions e una finale di Coppa Italia che non giochiamo dal 1974.

Dovrebbe bastare questa prospettiva storica ad alzare morale e motivazioni del Bologna. Ma che atteggiamento scegliere contro le grandi del campionato, a cominciare dal Napoli? L’orchestra Italiano ha già mostrato di non temere nessuno e di saper eseguire musiche diverse a seconda dello spartito di gara. Anzi, proprio contro i club che amano possesso palla e gioco manovrato Ferguson e compagnia hanno dimostrato di trovarsi a proprio agio. Con un centrocampo solido e frecce acuminate da scagliare sui lati del campo (Orsolini, Ndoye, Dominguez e Cambiaghi), nessuna impresa sembra impossibile. Specie se Odgaard e l’ultimo Dallinga dettano le giocate con tagli improvvisi e smarcamenti importanti.

Il copione da applicare è una miscela dell’aggressività vista con la Lazio e delle verticalità prodotta contro l’Empoli. Alternando queste due chiavi di gioco, il Bologna può davvero mettere alle corde anche gli avversari più altolocati. Determinante sarà la protezione della difesa e la capacità di uscire palla al piede. Perché Napoli, Atalanta e Inter hanno tutti incursori spietati che ti condannano al primo errore. Contro il Napoli servono massima concentrazione, giusta aggressività e un perfetto dosaggio delle forze perché la squadra di Conte, dopo primi tempi imperiosi, è spesso calata alla distanza. Proprio in una fase di gara dove il Bologna è abituato a esprimersi al massimo, anche in virtù degli ottimi ricambi a disposizione. A chi mi chiede se firmerei il pareggio prima della gara, rispondo no. Perché il Bologna ha tutte le carte in regola (qualità tecnica, intensità fisica, morale alle stelle e supporto di un pubblico innamorato) per tentare la grande impresa. Per incidere sul proprio destino e su quello del campionato.