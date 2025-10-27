“Chi ha giocato Ascoli–Samb non ha più paura di niente.” Lo diceva, prima di un Roma-Lazio, Carletto Mazzone, che di pallone e di uomini ne capiva parecchio. E in effetti, dopo aver visto il derby marchigiano tornare in campo dopo trentanove anni, si capisce bene cosa intendesse. Un clima da tregua armata, centinaia di agenti, strade chiuse, tifosi “schedati”, scuole che domani, mercoledì (secondo match in tre giorni) a San Benedetto chiuderanno prima per evitare guai. E tutto questo… per una partita di calcio.

Ma che senso ha uno sport così?

Ad Ascoli, per la gara di campionato di serie C, 300 agenti a vigilare su uno stadio pieno solo a metà: niente tifosi ospiti, niente colori mescolati, niente sfottò da bar o abbracci improvvisi dopo il gol. Solo abbonati, possessori di fidelity card e i tremila fortunati che in quindici minuti si sono accaparrati i biglietti disponibili. Gli altri? Tutti fuori, a guardare da lontano il sogno di un derby atteso dal 1° giugno 1986.

E i sambenedettesi? Tremila di loro sabato si erano ritrovati al campo d’allenamento per caricare la squadra, ma domenica al Del Duca non potevano esserci. Vietato entrare. Nove comuni marchigiani interdetti alla trasferta, oggi come mercoledì prossimo al Riviera delle Palme.

È finita così: Ascoli 1, Samb 0. Un risultato che conta fino a un certo punto, perché la vera sconfitta è di chi ama il calcio come incontro, non come sospetto. Il derby, quello vero, non è la paura che serra i cancelli o l’ordinanza che impone la chiusura delle scuole; è la gioia di esserci, di poter dire “io c’ero” senza dover passare sotto un metal detector.

E allora viene da chiederselo davvero, con amarezza ma anche con un pizzico di nostalgia: se un derby non può più essere una festa popolare, se servono trecento agenti per tenerlo in piedi anche se non ci sono tifosi ospiti e perché nessuno può andare in trasferta… ma che senso ha, lo ripetiamo, uno sport così?

Allo stadio hanno appeso uno striscione: 'Non c'è derby senza nemici'. Brutta parola, nemici, lo so. Molto meglio avversari. Ma ritrovare un pizzico di sana goliardia, aldilà del politically -correct (e sana goliardia non vuole ovviamente dire incoraggiare la strada della violenza), forse è ancora possibile. Forse si può. Avere un derby con 30mila persone e le tifoserie che si prendono per i fondelli: pensate che bellezza. Con gli agenti schierati, certo, ma tanto si sono schierati anche se domenica allo stadio (paradosso dei paradossi) c'erano solo i tifosi dell'Ascoli.

E’ un autentico corto circuito.