Malamovida, il Comune si traveste da Street tutor

L’invito ai frequentatori di piazza Aldrovandi è di scoprire altri luoghi della città”. Così, nero su bianco, il Comune prova a decongestionare il cuore della movida bolognese.

Lo fa consigliando caldamente – oggi si chiama ’moral suasion’ – alle migliaia di ragazzi che affollerrano le vie del centro storico di spostarsi in altre zone, magari più periferiche. Questo perché Piazza Aldrovandi, già si sapeva, sarà ’a numero chiuso’ per una notte, quella di Halloween, tra martedì 31 ottobre e mercoledì 1 novembre: un tentativo che, poi, potrebbe essere replicato in altre occasioni. Funzionerà?

Se la chiusura delle piazze non è inedita – si pensi al Cinema estivo o alla notte di Capodanno –, la ’transumanza’ della movida di certo lo è.

E ancora di più colpisce che l’amministrazione indichi le aree di divertimento alternative da raggiungere più facilmente, ovvero: via Casarini (dove c’è il DumBo), via Stalingrado e zona San Donato. Una versione extra large degli Street tutor, arruolati per convincere i ragazzi che stazionano all’esterno dei locali ad andare altrove. Per ora con scarso successo, a sentire le lamentele dei residenti.

L’incentivo, va dato atto, non manca: bus e navette saranno gratuiti (dalla mezzanotte, ora delle streghe, in avanti). Basterà a fare breccia negli irriducibili della notte, o anche a chi vuol divertirsi per una seria? Per adesso, è una scommessa, alla ricerca di quell’equilibrio tra popolo della notte e residenti del centro storico ben lungi dall’essere raggiunto.