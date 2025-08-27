Maledetti Beach Boys

Niente riqualificazione del giardino San Leonardo. L’area verde rimane così com’è, cioè brutta e trascurata, perché, ha detto l’assessore all’urbanistica del comune di Bologna, Raffaele Laudani, l’amministrazione non ha i soldi per metterla in sesto. I soldi, al contrario, li ha la Johns Hopkins, ed era pure disposta a offrirli al Comune, ma i soliti agitatori di professione hanno impedito, con la consueta arroganza, che il progetto andasse in porto, in odio a una presunta privatizzazione del giardino (che non ci sarebbe affatto stata) e dell’allargamento del bar dell’università americana (già esistente) con la costruzione di un dehor, aperto non solo a professori e studenti ma a tutta la cittadinanza. Dehor inviso ad ambientalisti e attivisti perché, è stato detto con orrore, ''diventerà una lounge bar dove si ascoltano i Beach Boys e si beve Martini''. Non sia mai, i Beach Boys non passeranno!

A Bologna siamo messi così, c’è ancora chi vive nel mito della rivoluzione permanente, del mostro capitalista da abbattere e dell’Occidente corrotto da rinnegare, coltivando un ambientalismo ideologico molto più rosso che verde. Ma questa è storia nota. Piuttosto, l’errore politico è lasciare che certe minoranze impongano i loro deliri alla maggioranza. Chiediamoci perché la Johns Hopkins, con grande rammarico, ha abbandonato il progetto e ritirato la disponibilità a finanziarlo. Perché ha capito l’aria che tirava e ha intuito come sarebbe andata a finire. Cioè proprio com’è finita alle scuole Besta, dove un manipolo di facinorosi (gli stessi, guarda caso, che sono scesi in campo al San Leonardo) ha impedito la realizzazione di un progetto di riqualificazione del parco e della scuola, scontrandosi per mesi con l’amministrazione comunale e con le forze dell’ordine. Il sindaco, ai tempi, ha tenuto botta per un po’, dicendo che la decisione era presa e che nulla avrebbe impedito la sua realizzazione. Invece, al dunque, ha ceduto, e gli attivisti violenti hanno ottenuto la loro vittoria a scapito della comunità. Il messaggio di quella vicenda è stato duplice. Il messaggio ai collettivi: la prepotenza vince. Il messaggio alla comunità: non vale la pena mettersi contro certa gente, visto che il Comune non ti copre le spalle.

E così l’università americana ha salutato la compagnia e il giardino San Leonardo rimarrà così com’è.