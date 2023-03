Maratona di Bologna, buona la seconda

Prevenire è meglio che curare, e informare per tempo è meglio che vietare (l’accesso e l’uscita dalle strade): la seconda Maratona di Bologna è stata un successo di partecipazione, con più di 6.500 atleti iscritti, e anche di organizzazione, dopo il flop dell’ottobre 2021, quando una scarsa comunicazione su divieti e chiusure, nonché un percorso che copriva praticamente ogni zona cittadina, avevano mandato in tilt la viabilità e su tutte le furie migliaia di residenti impossibilitati a muoversi per ore.

Le critiche erano arrivate copiose agli organizzatori, che però le hanno ascoltate seriamente e, saltata l’edizione 2022 causa Covid, hanno fatto tesoro degli errori degli esordi. Ieri, infatti, il dispositivo della viabilità e delle limitazioni al traffico ha funzionato nel complesso bene, al netto degli inevitabili disagi che si creano quando ci sono così tante strade chiuse al traffico, e ancora meglio è andata sul fronte comunicativo.

Ieri sembrava che, a differenza di due anni fa, i bolognesi fossero tutti consapevoli di dover affrontare una giornata un po’ particolare a livello di mobilità, almeno fino a ora di pranzo. Ora non resta che aspettare la prova tre, ovvero l’edizione 2024, per capire se la Maratona sarà davvero entrata nelle abitudini cittadine, sportive e non solo.