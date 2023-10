Marche, a lezione dai maestri artigiani per battere la disoccupazione

A lezione dai maestri artigiani nelle Botteghe scuola. “L’intervento ha una duplice finalità: incrementare l’occupazione dei giovani e rilanciare e valorizzare gli antichi mestieri dell’artigianato marchigiano, per contrastarne la progressiva scomparsa e incoraggiare il passaggio generazionale”, dice Stefano Aguzzi, assessore regionale al lavoro e alla formazione. Da qui un bando per borse tematiche ‘on the job’, un’esperienza formativa di otto mesi col tutoraggio del maestro artigiano nelle Botteghe scuola riconosciute dalla Regione. “Grazie a questa esperienza – aggiunge l’assessore –, il borsista può acquisire competenze pratico-professionali utili all’inserimento nel mercato del lavoro e porre le fondamenta per l’avvio di una futura iniziativa imprenditoriale”. Destinatari dell'intervento, non a caso, sono disoccupati under 36. Per la partecipazione al percorso formativo al borsista è riconosciuta un’indennità di 800 euro mensili e il maestro artigiano può beneficiare di un’indennità mensile di 300 euro per l’attività di tutoraggio, con la quale mette a disposizione del giovane il suo “sapere” e la sua professionalità. Il modello è quello delle politiche attive del lavoro declinate nel contesto degli antichi saperi (e mestieri) da salvare, un patrimonio delle Marche. Al termine della borsa, infatti, l’apprendista potrà avviare una propria attività beneficiando di fondi europei del programma Fse+ oppure entrare a pieno titolo nell’organico della Bottega che lo ospita grazie a incentivi per l’assunzione.