Le Marche tra crisi e rilancio

Il 2023 non è stato un anno facile per l'economia italiana e per quella marchigiana e anche il 2024 non promette fuochi d'artificio: secondo le ultime previsioni il Pil (la ricchezza prodotta) della regione salirà dello 0,3 per cento. In pratica l'economia è ferma. La Cgil mette in luce come l'anno appena chiuso sia stato durissimo, con un aumento del lavoro povero e tanta precarietà e purtroppo non ci sono prospettive illuminanti.

Le Marche scontano ancora le profonde ferite del terremoto, con intere aree che si sono desertificate e tante attività che stentano a decollare. C'è poi la crisi del distretto del bianco che ha colpito soprattutto la provincia di Ancona. Insomma, la situazione è complicata anche se non mancano possibili vie di uscita. Intanto il turismo è da sempre un fiore all'occhiello di questo territorio che andrebbe supportato dalle infrastrutture, non solo da una strategia precisa dell'aeroporto regionale ma anche da una riqualificazione di tutta la rete ferroviaria sia per il sud Italia sia verso Roma. Tra le opportunità da cogliere la costruzione del nuovo polo logistico di Amazon, colosso mondiale del commercio online, che promette mille assunzioni, e i dodici mesi di Pesaro come capitale italiana della Cultura, che hanno in programma tantissime iniziative.

Riassumendo il 2024 sarà un anno pieno di incognite sperando che si gettino le basi per una ripresa che comunque non è solo nelle mani dei marchigiani; il contesto internazionale è fondamentale. Da accelerare sicuramente la ricostruzione post sisma, sulla quale il governatore Francesco Acquaroli ha promesso un impegno particolare, e gli interventi per riparare i danni dell'alluvione del 2022. Un'agenda piena che ha bisogno di una politica che si rimbocchi le maniche. Per sperare in un futuro migliore. E di crescita.