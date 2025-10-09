Marche, il nodo sanità

Tocchi la sanità nelle Marche e poi muori, politicamente parlando s’intende. Per informazioni citofonare a Luca Ceriscioli, l’ultimo governatore del Pd (con delega alla sanità) sfiduciato addirittura dai suoi – leggasi Matteo Ricci e soci –, che misero il veto sulla candidatura bis del prof di Pesaro dopo l’harakiri degli ospedali unici (che poi unici non erano) e degli algoritmi creativi, e malgrado una gestione giudicata efficace nella risposta sanitaria alla pandemia. Se poi resta qualche dubbio, è possibile citofonare anche a Filippo Saltamartini, super assessore alla sanità nella prima giunta di Francesco Acquaroli, rimasto clamorosamente fuori dal Consiglio regionale – per ora, e sempre che non si aprano porte girevoli con la chiamata in giunta di Renzo Marinelli –anche per la parabola discendente della Lega, che ha praticamente raggranellato un terzo dei consensi rispetto a cinque anni. E ora, a chi toccherà bere l’amaro calice (politico)? O mettiamola così, nel più fedele politically correct: a chi toccherà misurarsi con una materia che sta mettendo in crisi persino i primi della classe, vedi le regioni più performanti del nord? L’indiziato per eccellenza è Giacomo Bugaro, il Mr Wolf (risolvo problemi) di Francesco Acquaroli. Tuttavia, il governatore bis potrebbe decidere di spacchettare ancora la delega, lasciando l’edilizia sanitaria a Francesco Baldelli, assessore uscente, che se n’è già occupato. Ma da qualsiasi parte la si guardi o affronti, l’impresa resta ardua e il programma è sconfinato: c’è la riforma dell’emergenza urgenza in primis, c’è la riforma della sanità da chiudere con l’approvazione degli atti aziendali di tutte le Ast, ma c’è anche il nodo delle liste d’attesa del quale occuparsi ancor prima di subito, e poi gli ospedali e le case di comunità da portare avanti secondo le (rigide) scadenze del Pnrr e da riempire del personale che ancora manca. E ancora: il nuovo ospedale di Fermo da completare, quelli di Pesaro e Macerata da costruire, l’Inrca e via così, mentre tutto intorno Regioni governate dal centrosinistra hanno già messo mano a tasse e ticket per coprire ‘buchi’ in bilanci della sanità da sprofondo rosso. “Noi non lo abbiamo fatto in questi cinque anni, non abbiamo messo le mani nelle tasche dei cittadini”, ha rivendicato Acquaroli in campagna elettorale. Una responsabilità in più per il nuovo assessore alla sanità.