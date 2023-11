Marche, il piano per i pronto soccorso

Ambulatori per i pazienti con codici di minore gravità, un piano standard per la gestione del cosiddetto “boarding” (tempo di attesa), campagne informative per l’uso appropriato dei pronto soccorso e contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari, maggiore coinvolgimento delle direzioni generali. La Regione Marche prova a mettere un argine al problema (cronico) del sovraffollamento dei pronto soccorso e detta alle Ast (aziende sanitarie territoriali) linee guida operative per la gestione dei pazienti e il miglioramento dei servizi. Impresa ardua, resa peraltro ancora più difficile dalla carenza di personale – interno e nella rete della medicina territoriale –, ma tant’è, da qualche parte bisognerà pur cominciare. “Ancora troppi pazienti si rivolgono ai pronto soccorso, perché il territorio non è sempre in grado di dare risposte soddisfacenti –ammette l’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini –. Il rafforzamento della medicina territoriale passa attraverso i finanziamenti del Pnrr e la formazione dei medici di base, che sono carenti per una programmazione errata. Siamo intervenuti aumentando le borse di studio, ma per avere gli effetti sperati serve ancora tempo”. Le linee guida organizzative per la presa in carico nella rete dell’emergenza-urgenza, sulla scia delle indicazioni definite dal ministero, sono state approvate dalla giunta regionale. Vediamo le novità di rilievo. La prima: ogni ospedale dovrà dotarsi di un modello organizzativo di “boarding” – ovvero la gestione del paziente fino al ricovero in reparto – in grado di fare fronte anche ad accessi in sovrannumero rispetto ai letti disponibili, compreso un manuale di triage, che stabilisce le modalità di attribuzione dei codici di priorità e i tempi per la presa in carico. La seconda: l’organizzazione di ambulatori per i codici minori, così da differenziare le attività di presa in carico e ridurre i tempi di attesa, e l’attivazione di protocolli condivisi per il Fast Track, ossia l’avvio del paziente dal triage direttamente alla visita specialistica. “Il grado di soddisfazione degli utenti (così come le prestazioni, ndr) sarà costantemente monitorato con la somministrazione di questionari”, aggiunge Saltamartini. Che poi spiega anche la strategia per ridurre il ricorso ai medici gettonisti delle cooperative: “Abbiamo aumentato a 100 e 50 euro le tariffe orarie per le prestazioni aggiuntive rispettivamente dei medici e degli infermieri che operano nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri”. Più turni, meno falle negli organici. Funzionerà?