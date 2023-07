Marche, il turismo prende il volo

"Let's Marche!" Lo slogan della nuova campagna promozionale lanciata dalla Regione - testimonial (confermato) mister Roberto Mancini, marchigiano doc - fa il paio col decollo dall'aeroporto Sanzio di Falconara dei primi voli con destinazione l'Inghilterra, Londra-Gatwick. La strategia (dichiarata) è chiara: alzare il tiro sul turismo estero, obiettivo la cosiddetta fascia "alto-spendente", che alla vacanza porta in dote liquidità in grado di innervare l'economia (e non solo turistica) della regione. Nell'incognita di un'estate che ha debuttato sotto poche buone stelle, tante nuvole e altrettanta pioggia, sarà interessante vedere l'effetto che fa. Anche perché non ci sono solo Londra e i voli easyJet (due alla settimana), ma dal 27 maggio anche il nuovo collegamento aereo con Parigi-Orly, presentato in pompa magna all'ambasciata italiana di Francia, come d'altronde si confà a una prima volta nella storia del Sanzio e della regione. La prossima tappa è Berlino, almeno a questo, un volo diretto, stanno lavorando la Regione e l'Atim, mentre è in corso la gara europea per i voli di continuità territoriale con Roma, Milano e Napoli. Insomma, anche dal rilancio dell'aeroporto passa il futuro delle Marche. Allacciamo le cinture.