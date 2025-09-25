Marche, l’ultimo confronto: duello in tv su sanità e inchieste

L’ultimo duello nell’Ohio d’Italia. Potrebbe essere la trama di un western della politica, un po’ come l’Ok Corral dei fratelli Earp e Doc Holliday. Ma qui siamo nelle Marche ombelico d’Italia (politica) a meno due giorni dal primo tempo del filotto delle regionali, e non ci sono buoni o cattivi alla Sergio Leone, no. C’è un governatore a caccia del bis col centrodestra nella fu regione rosso-democristiana – il meloniano Francesco Acquaroli – sulla cui tenuta si misura anche l’appeal del governo; c’è un eurodem da contropiede – Matteo Ricci – con la missione di guidare l’esperimento del campo quasi largo (senza Calenda) verso la spallata ad Ancona, ma guardando a Palazzo Chigi, e c’è una campagna elettorale di big (due volte la premier, molte di più Elly Schlein), ministri, sottosegretari ed eterni ritorni nei temi, specie se scomodi, come in un grande Truman Show. Luci in sala, azione! E dunque per Ricci – nel confronto Sky condotto da Giovanna Pancheri – ecco il fantasma del caso Affidopoli, l’inchiesta sugli affidi nel Comune di Pesaro della quale parla pur se ne farebbe (volentieri) a meno, e per Acquaroli l’universo mondo della sanità in affanno e delle liste d’attesa infinite inzuppato nella centrifuga elettorale. “Se fa riferimento all’inchiesta che mi ha coinvolto, sono completamente estraneo e molto fiducioso di essere archiviato. Resto un garantista, mentre i miei avversari per un mese mi hanno buttato addosso fango in uno squadrismo mediatico mai visto prima. Pensavano mi sarei ritirato, non sapevano di quale pasta sono fatto”, dice Ricci, venendo al dunque della domanda (se eletto presidente, si dimetterà in caso di rinvio a giudizio?). Acquaroli non affonda: “Sono garantista e ritengo si sia innocenti fino al giudizio finale. Ma in politica e se si rappresenta un’istituzione, bisogna fare una valutazione attenta sull’eventuale reato contestato e i risvolti, non per sé, per l’istituzione”. Fair play, almeno a favore di telecamere. Ma è sulla sanità che sale il volume dello scontro, una replica chiama l’altra, ognuno a rivangare le colpe del competitor (o dello schieramento opposto), come in un grande dejà-vù o riassuntone da soap opera di settimane di polemiche. Ricci attacca sciorinando il canovaccio dei “fallimenti”: “È peggiorata drasticamente, sono aumentate liste d’attesa (vogliamo dimezzarle) e mobilità passiva, un marchigiano su dieci rinuncia alle cure. Basta dare la colpa a chi c’era prima”. Acquaroli risponde: “Abbiamo trovato una sanità smantellata per la mancata programmazione negli anni che ci hanno preceduto, l’abbiamo riformata e potenziato l’erogazione di prestazioni, le Marche sono tra le prime regioni per livelli essenziali di assistenza, senza mettere le mani nelle tasche dei cittadini”. Nessuno dice chi sarà l’assessore che se ne occuperà (“valuteremo dopo il voto”, sorvola Acquaroli), ma Ricci affonda su quello che c’è (Saltamartini) senza farne il nome: “Volevano cambiarlo a metà legislatura, poi gli hanno messo un tutor come sottosegretario alla sanità”. Avanti. Dietro l’angolo c’è l’economia minacciata dai dazi di Trump. Per l’eurodem “è ferma” e la Zes annunciata in pompa magna dal governo il 4 agosto “è solo una zona elettorale speciale”, ma “dal primo ottobre andrò a Palazzo Chigi a pretenderla, ne abbiamo bisogno”. Per il governatore, invece, “è una grande opportunità” per una “regione finita in transizione dal 2018”, e rivendica il cambio di passo: “Il Pil cresce dell’0,4%, come l’Emilia-Romagna, e l’occupazione aumenta sopra la media”. Questione di punti di vista, o guerra di cifre. Come gli “oltre 1.300 cantieri e 4,5 miliardi di investimenti” contati da Acquaroli per le infrastrutture, “una stagione nuova”, ma per Ricci “non hanno inaugurato un’opera, né portato un soldo in più”, anzi “hanno perso due miliardi per l’arretratamento della ferrovia”. Se perde, resta in Consiglio? Nessuno vuole pensarci, c’è l’ultimo giorno di volata. Oggi Acquaroli chiude in casa, a Potenza Picena, Ricci sale in treno e fa comizi nelle stazioni, mentre dalle chat Pd filtra un messaggio nel quale ammette che la mobilitazione dell’elettorato di centrosinistra “potrebbe non bastare” e invita i suoi a “mettere in evidenza la differenza tra i candidati a presidente”. Ricci non commenta, ma in piazza ad Ancona con le governatrici Todde e Proietti promette: “Saremo i terzi a vincere”. Acquaroli a Macerata chiede un regalo al popolo del centrodestra nel giorno del suo compleanno: “Date altro tempo alla nostra cavalcata”.