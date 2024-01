Marche, patto con i medici per tagliare le liste d'attesa

L'acronimo è Aft, leggasi Aggregazioni funzionali territoriali. Nelle Marche alle prese col cronico problema delle liste d'attesa la ricetta per tagliare i tempi (biblici) della sanità passa da un accordo (al momento siamo nella fase preliminare) con i medici di base, che potrebbe entrare a regime più o meno alla metà dell'anno. Che cosa sono le Aggregazioni funzionali territoriali? Si tratta in sostanza di equipe di medici di base, composte da quindici o venti professionisti. Saranno 44 in tutta la regione, ognuna con un bacino d'utenza stimato in 25-30mila utenti. Ecco, il passo in avanti sarà nella presa in carico da parte dei medici di famiglia del paziente cronico (e non solo) con la possibilità di eseguire la diagnostica di primo livello, in sostanza gli esami di base (elettrocardiogramma, holter cardiaco, holter pressorio, spirometria e così via), garantendo anche il teleconsulto con uno specialista. La filosofia è dunque di potenziare la medicina territoriale, sgravando di lavoro pronto soccorso e ospedali.