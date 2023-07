Marche, più borse di studio per i medici di famiglia

Una buona notizia sul fronte della sanità per una regione cronicamente a corto di camici bianchi. Salgono infatti a 155 le borse di studio per i medici di medicina generale che risulteranno ammessi al corso triennale di formazione 2023-2026. Cento saranno finanziate direttamente dalla Regione Marche con 3,7 milioni di euro, altre 34 dal fondo sanitario nazionale e 21 con le risorse del Pnrr. L’anno scorso, le borse erano state portate fino a 111, di cui 40 a carico della Regione. «Per il terzo anno consecutivo invertiamo una tendenza che vedeva un numero di medici prossimi alla pensione molto più elevato rispetto ai medici in ingresso nel nostro circuito di medicina territoriale – spiega il governatore Francesco Acquaroli –. Questo investimento, ancora più significativo rispetto a quello dell’anno scorso, ci consentirà di dare l'opportunità a tanti giovani laureati di formarsi ed entrare nel sistema sanitario regionale». La pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale avverrà nei primi giorni di settembre e le domande di ammissione alle borse di studio dovranno essere inviate con la procedura informatica sviluppata dalla Regione. Il corso inizierà entro il mese di febbraio e comporterà un impegno a tempo pieno. I medici si formeranno nei cinque poli istituiti nelle Aziende sanitarie di Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli. Tra nuovi medici e pensionati c’è ancora un grande squilibrio per tutta una serie di problemi (alcuni non facili da risolvere), ma potenziare la formazione è già un primo passo importante.