Marche: sempre più anziani, la sfida dell’assistenza

Le proiezioni sulla demografia dicono che alla fine di quest’anno i marchigiani over 65 saranno 408mila, il 24,3% della popolazione, e raggiungeranno quota 531mila nel 2045, quando più di un marchigiano su tre avrà superato 65 anni. Bastano questi dati a dimostrare quanto serva una rete capillare di servizi di assistenza territoriale ed è la sfida che si pone per chi amministra la regione, specie in previsione dell’approvazione (entro agosto) del piano socio-sanitario.

“Considerare gli anziani e i malati cittadini titolari di diritti e non sudditi, questo è l’obiettivo del piano – ha detto l’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, incontrando i pensionati del Cupla (Coordinamento unitario pensionati lavoro autonomo) – . Per questo chiediamo che le spese sanitarie siano escluse dal patto di stabilità, perché non si può risparmiare sulla salute. Per rispondere alle esigenze dei marchigiani i tre miliardi del fondo sanitario per la nostra regione dovrebbero raddoppiare. Inoltre, i costi per realizzare case e ospedali di comunità sono aumentati del 30%”.

Sanità e sociale nelle Marche, la sfida è nella realizzazione di quella rete di servizi sanitari territoriali a cui sono dedicate gran parte delle risorse della missione 6 del Pnrr. Le richieste del Cupla Marche alla Regione: valorizzazione di medici e infermieri di famiglia, riduzione dei tempi di attesa per visite ed esami, potenziamento dei servizi di medicina territoriale, integrazione tra assistenza domiciliare integrata (Adi) e assistenza domiciliare sociale (Ads), incremento dei posti nelle residenze sanitarie assistite (Rsa), realizzazione come da programma di 29 case di comunità e nove ospedali di comunità finanziati dal Pnrr, messa in rete dei servizi di telemedicina e gestione associata dei servizi sociali. C’è molto lavoro da fare con l’incognita dei tempi e soprattutto del personale, ma la buona salute nelle Marche passa soprattutto da qui.