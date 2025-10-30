Marche, sos liste d’attesa

Nel corso del 2024 nelle Marche si è registrato un forte incremento rispetto al 2023 delle richieste inevase - più che triplicate - riguardanti liste d'attesa per ricoveri ospedalieri (da 1.154 a 3.775) e un sensibile aumento di quelle per le prestazioni ambulatoriali (da 92.267 a 118.107). Il copyright è della Corte dei Conti nella relazione collegata al giudizio di Parifica del Rendiconto generale della Regione Marche per il 2024. Ecco il primo punto all'ordine del giorno per il neo assessore alla sanità, il civico Paolo Calcinaro, chiamato al compito tutt'altro che semplice di 'sgonfiare' la bolla delle liste d'attesa esplosa dopo la pandemia. L'altro fronte, annota la Corte dei Conti, è quello della mobilità (sanitaria) passiva, un saldo che cresce di quasi 9 milioni passando da 39,84 a 48,69. L'anno scorso, scrive la Corte, "il pur verificatosi rafforzamento dell'offerta sanitaria regionale (+0,38% per i ricoveri e +4,39% per le prestazioni ambulatoriali) non è stato sufficiente ad assorbire il più che proporzionale incremento della domanda registrato nello stesso anno (+1,47% per i ricoveri in ospedale e +9,49% per le prestazioni in ambulatorio) risultando dunque necessario, per la Regione, adottare nel futuro ogni misura necessaria per il miglioramento dei tempi di liste d'attesa, specie con riguardo a quelle prestazioni per le quali si sono registrate maggiori criticità". Non è un caso che il governatore Acquaroli abbia messo la sanità e le liste d'attesa al primo punto del discorso programmatico in Consiglio regionale. Ci sarà ampia materia di lavoro. E polemiche.