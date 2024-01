Marche, tormentone Russell Crowe. E’ cittadino onorario di Ascoli

Dopo Lionel Messi il recanatese, ecco Russell Crowe, l'ascolano. Scorre sangue marchigiano nelle vene del Gladiatore? In principio fu un post, e tanto è bastato a scatenare l'inferno (giornalisticamente parlando). Ha scritto su X l'attore australiano, che sarà ospite al Festival di Sanremo: "Il mio trisavolo da parte di mia madre, che viaggiò in Nuova Zelanda nel 1864, si chiamava Luigi Ghezzi. Nato nel 1829 ad Ascoli Piceno, Marche, figlio di Augustine e Annunziata, nata a Parma". Apriti cielo. Archivisti, genealogisti, studiosi, giornalisti: tutti a rincorrere documenti e vecchie carte, a caccia di una conferma sull'avo piceno del gladiatore. Il più lesto è stato il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, travolto (come la città) da un'ondata di pubblicità inaspettata, che vale più di cento e mille campagne promozionali. "Propongo la cittadinanza onoraria a Russell Crowe", ha annunciato Fioravanti. Detto e fatto. Ieri, il Consiglio comunale di Ascoli l'ha votata, con tanto di documenti a certificare le ascendenze ascolane della star del cinema. Come a dire: Russell Crowe uno di noi. Giusto, al gladiatore la cittadinanza si potrebbe dare anche sulla fiducia.