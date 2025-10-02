Marche, toto-giunta

“È inutile suonare qui, non vi aprirà nessuno” (Celentano). Il cellulare di Francesco Acquaroli è muto, almeno per la politica e i dintorni. La tregua dopo le fatiche della campagna elettorale durerà poco, non più di qualche giorno (fino a lunedì), poi si darà principio al sacro rito delle consultazioni tra (e con) le forze della maggioranza intorno al grande tavolo politico del centrodestra, con tanti convitati, altrettante aspirazioni, o richieste, Fratelli d’Italia al posto d’onore e il governatore bis a capotavola. Obiettivo: ascoltare, meditare, mediare, trattare – è l’arte della politica, bellezza – per dare una giunta regionale alle Marche il prima possibile, al massimo entro due settimane. Ecco, ma intanto dalle parti delle segreterie dei partiti si segnalano flussi di telefonate – in entrata e in uscita – da fare impallidire il centralino della Nasa. LA GIUNTA Piaccia o no, lo schema iniziale a sei 3-1-1-1 (tre assessori a Fratelli d’Italia, gli altri tre equamente distribuiti tra ’I Marchigiani per Acquaroli’, Forza Italia e Lega) è ritenuto il più equilibrato e congeniale alla funzionalità e alla collegialità dell’esecutivo, rispettando le proporzioni del risultato elettorale. Il secondo criterio, invece, sarà la rappresentanza dei territori, le cinque province. Poi ci sono le variabili, e qui entriamo nel campo dell’imponderabile, almeno per ora.

I NOMI DEI PAPABILI Stabili, anzi in ascesa, gli ’inossidabili’ tre di Fratelli d’Italia: Francesca Pantaloni (assessora ad Ascoli), Francesco Baldelli (assessore uscente alle infrastrutture) e Giacomo Bugaro, indipendente nelle liste di FdI. Da qui non si scappa. Se poi volessimo anche azzardare un toto-deleghe, ecco il bilancio per Francesca Pantaloni (la stessa delega che ha già in Comune),

mentre Baldelli potrebbe conservare le infrastrutture e chissà, aggiungere la sanità, dato che di edilizia sanitaria si è già occupato in questi cinque anni. Per Bugaro - nel cda dell'aeroporto e nel comitato tecnico del porto - sembra cucita su misura la delega ad aeroporto, porto, interporto, trasporti eccetera. Forza Italia: se il sindaco di Maiolati Spontini Tiziano Consoli (in ascesa) vincerà la concorrenza di Stefano Aguzzi (quotazioni in calo), potrebbe occuparsi di cultura e aree interne, mentre la Lega avrebbe già prenotato l'agricoltura. Per chi? Enrico Rossi, sindaco di Cartoceto, è stabilmente in pole, il suo primo sponsor è il deputato fanese Mirco Carloni, presidente della commissione agricoltura. Ma attenzione a Renzo Marinelli, capogruppo uscente, imprenditore, il più votato della Lega. Anche questo è un profilo ottimale, peraltro molto gradito ad Acquaroli per misura e pragmatismo. Aggiungiamo: sarebbe l'unico assessore del Maceratese, altrimenti a secco, anche se Gianluca Pasqui (di Camerino) avrà con ogni probabilità la presidenza del Consiglio regionale e il governatore Acquaroli è di Potenza Picena. Non è in discussione, infine, la presenza in giunta di Paolo Calcinaro (I Marchigiani per Acquaroli), sindaco di Fermo, recordman di preferenze: per lui potrebbero esserci le deleghe a sviluppo economico e attività produttive.

LA GEOGRAFIA

Ecco, con la formazione Pantaloni, Baldelli, Bugaro, Consoli, Calcinaro e Rossi ogni territorio sarebbe più o meno rappresentato: Pesaro due assessori, Ancona idem, Fermo e Ascoli uno. E Macerata? Beh, oltre al governatore per la provincia ci sarebbe il presidente del Consiglio regionale, Pasqui, che peraltro accetterebbe di buon grado. Ma chi non la vede così potrebbe obiettare che in realtà il governatore Acquaroli rappresenta tutte le province e un assessore vero per il Maceratese non c'è. E qui entra in gioco l'opzione Marinelli, a danno di Pesaro e Urbino però, e siamo già al campo delle variabili.

LE VARIABILI

La prima risponde al nome di Fabrizio Ciarapica, sindaco di Civitanova, secondo nella lista di Forza Italia nella circoscrizione di Macerata, fuori dal Consiglio per la seconda volta. La seconda, invece, è Jessica Marcozzi, capogruppo uscente di Forza Italia, prima nella lista del Fermano, che potrebbe ambire a un posto in giunta. Come dipanare la matassa? Una suggestione di Radio Palazzo ipotizza un ticket alla presidenza del Consiglio regionale: Pasqui in sella fino al 2027, poi per lui potrebbe palesarsi una candidatura alle politiche e in assemblea legislativa entrerebbe Ciarapica, che non è consigliabile muovere adesso dal Comune di Civitanova col rischio di aprire una crisi in maggioranza e perdere pure le elezioni.

Il ticket alla presidenza potrebbe essere con Marinelli, sempre che a quest'ultimo la soluzione risulti gradita.

IL SECONDO TEMPO

Per Jessica Marcozzi, invece, le porte della giunta potrebbero aprirsi in un secondo momento, col passaggio dell'esecutivo a otto assessori, non appena sarà recepita la nuova legge con una modifica dello Statuto regionale.

AGENZIE E PARTECIPATE

Nell'immediato Acquaroli potrebbe decidere di mettere mano al cda della Svem, sostituendo il presidente Andrea Santori, in quota Lega. In questo caso l'orientamento è di lasciare esprimere le categorie (Confindustria in primis), ma una suggestione porta al nome di Goffredo Brandoni (FdI), assessore uscente ai trasporti, rimasto fuori dal Consiglio regionale. Al risiko delle nomine c'è anche da aggiungere l'Atim, che il governatore ha sempre detto di voler dotare di un cda, un organo che detti la strategia politica dell'agenzia. Anche qui: un tecnico o un politico? Vedremo (continua...)