Mattarella torna al Meeting di Rimini: chiuderà la manifestazione di Cl

Il Meeting riabbraccia Mattarella. Nell’anno in cui la manifestazione di Cl (giunta alla 44esima edizione) proverà a riscoprire il senso più profondo dell’amicizia tra i popoli, sarà il Presidente della Repubblica a chiudere i lavori del Meeting. Sergio Mattarella sarà ospite nella giornata finale della kermesse, in programma dal 20 al 25 agosto alla Fiera di Rimini. Si tratta di un ritorno: già nel 2016 il Presidente era stato protagonista al Meeting di Cl per celebrare i 70 anni dalla nascita della Repubblica.

Il tema scelto per questa edizione è L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile. Tema sul quale il popolo di Cl rifletterà fin dal primo giorno insieme al cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei e arcivescovo di Bologna. Zuppi, dopo la messa celebrata in Fiera, sarà il protagonista dell’incontro inaugurale dal titolo Fratelli tutti. Testimonianze di un’amicizia operativa sulle orme di Papa Francesco , in cui si parlerà di pace tra i popoli e di fraternità sociale. Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo la testimonianza di Zuppi, dopo la missione di pace compiuta in Ucraina e in Russia. E sempre nel giorno inaugurale è atteso il tradizionale messaggio del Pontefice.

Ma l’evento di Cl come sempre sarà l’occasione per il confronto tra politici, imprenditori e manager. E a Rimini ’sfilerà’ mezzo governo. Attesi 10 ministri, mentre non ci sarà la premier Giorgia Meloni, che quest’anno non è stata invitata a Rimini. Il motivo l’ha spiegato ieri il presidente della Fondazione del Meeting Bernhard Scholz presentando a Roma il programma e gli ospiti: "Per tradizione, quando al Meeting è presente il capo dello Stato non invitiamo il presidente del consiglio e viceversa". Niente Meloni quindi, ma l’esecutivo sarà ben rappresentato: già confermata la presenza dei ministri Tajani, Salvini, Schillaci, Giorgetti, Pichetto Fratin, Calderone, Roccella, Valditara, Urso, Fitto.

Tajani, che ieri ha voluto inviare un messaggio per ribadire che "la collaborazione tra il ministero degli Esteri e il Meeting si rafforza ogni anno di più", sarà tra i protagonisti dell’incontro dedicato all’Africa. "Con i Paesi africani – ricorda la sottosegretaria agli Esteri Maria Tripodi, intervenuta ieri alla presentazione del Meeting – vogliamo stabilire accordi nell’ottica di quello che noi chiamiamo il ’nuovo piano Mattei’ italiano, inserito all’interno di un vero piano Marshall europeo".

Folta sarà pure la schiera di viceministri, sottogretari e governatori alla kermesse di Cl, che terminerà il 25 agosto con l’atteso discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nello stesso giorno al Meeting si terrà anche l’incontro – moderato da Scholz – su La responsabilità del quotidiano con la direttrice Agnese Pini (QN-il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno) e i direttori Luciano Fontana (Corriere della Sera) e Maurizio Molinari (La Repubblica) per riflettere sul ruolo dell’informazione oggi.