Matteo Zuppi, bolognese nell’anima

Propongo che un numero cospicuo di cittadini bolognesi sottoscriva una petizione da inviare al neo eletto Papa Leone perché il nostro caro arcivescovo e presidente della Cei Matteo Zuppi rimanga fra noi almeno fino al pensionamento. I bolognesi gli vogliono molto bene. Chiedo forse troppo? Sono certo che qui sarebbe sempre benvoluto da tutti come lo è stato fino ad oggi.

Lucio d’Orazi

Risponde Beppe Boni

L’arcivescovo Matteo Zuppi vuole sinceramente bene a Bologna, al di là del proprio ruolo pastorale e la città vuole sinceramente bene a lui. I bolognesi lo stimano in modo trasversale ed esprimono affetto. Anche don Matteo ricambia, dimostra di conoscere le Due Torri nella loro essenza che ora rappresentano anche ’sua’ città , pur avendo la storia personale radicata a Roma.

Lo ha dimostrato, semmai ce ne fosse bisogno, nell’intervista rilasciata al vice direttore del Carlino, Valerio Baroncini, in cui parla della performance del Bologna calcio, di Joey Saputo, dell’affetto e del rapporto personale che aveva intrecciato con Sinisa Mihajlovic il quale gli mostrò senza veli "le sue lacrime, le lacrime degli eroi e degli uomini". Un piccolo grande dettaglio che fa comprendere quanto monsignor Zuppi abbia da sempre compreso l’anima e il cuore di Bologna.

Da arcivescovo, ma anche da cittadino come tutti noi, da uomo della strada che conosce piazza Maggiore e l’ultimo dei vicoli. Non sarà una petizione a decidere il futuro di Matteo Zuppi nella Chiesa ma è un grande segnale d’affetto il fatto che qualcuno ci pensi. Comunque vada, l’abbraccio con Bologna resterà per sempre.

