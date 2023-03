Memoria e realtà

Ci stanno pensando addirittura negli Stati Uniti, dove chi ha i soldi si cura altrimenti è un problema e non di rado una tragedia. L'articolo di qualche giorno fa del Washington Post che invoca un'estensione dei servizi della sanità pubblica è l'ultimo (e autorevole) appello di una possibile svolta. L'Italia, dunque, sul fronte del diritto alla salute non deve arretrare di un centimetro. La situazione preoccupa perché, adesso, non si tratta di elevare la percezione al livello della sostanza. Le difficoltà sono reali e provocano effetti che incidono sulla vita delle persone.

"Servono subito cinque miliardi per evitare il crac”, ha detto l'assessore dell'Emilia-Romagna, Raffaele Donini coordinatore della commissione sanità della Conferenza delle Regioni. Concordano tutti. Ci sono voragini da sistemare: i maxi costi della pandemia e dell'energia, la carenza di personale, le infinite liste di attesa. Il ministro Orazio Schillaci ha ribadito che i punti salienti della riforma “sono le case di comunità e le centrali operative territoriali per garantire la prossimità e per dare ai pazienti alternative valide all'ospedale”.

Al pianeta salute serve coesione politica, economica e sociale. “Mai più tagli alla sanità pubblica”: facciamo in modo che quella frase pronunciata tante volte durante i periodi più duri della pandemia non resti solo una crepa nella memoria.