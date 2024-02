Metello, nel nome del padre

Il Resto del Carlino ha fatto bene a ricordare nel giorno della Memoria la figura di Ezio Cesarini, il giornalista ucciso dai fascisti il 27 gennaio del 1944 se non sbaglio al poligono di tiro di Bologna. Come tanti fu una persona che tenne la schiena dritta di fronte ai nazifascisti, difese la libertà civile e la libertà di stampa. Ho apprezzato anche la scelta di mettere una lapide per ricordarlo nel complesso di Santa Cristina. Mi pare di ricordare però in anni recenti un altro Cesarini al Carlino. Era parente di Ezio?

Filippo Galletti

Risponde Beppe Boni

Dopo Ezio Cesarini al Resto del Carlino ha lavorato anche Metello Cesarini, suo figlio, altro giornalista di valore scomparso nel 2004. Metello ha salito i gradini della gerarchia al Carlino arrivando ad essere caporedattore e poi vicedirettore. E' stato un professionista serio, meticoloso, che ha fatto da maestro e da chioccia ad intere generazioni di colleghi. Toccò a lui un certo giorno scrivere un articolo sulla commemorazione del padre. Seppe farlo senza piagnistei, senza retorica pur scrivendo il pezzo più difficile dove la linea fra cronaca e sentimenti in questi casi è impercettibile. Metello portava il nome del nonno, il padre di Ezio. Le tappe importanti della sua carriera sono state tante. Era in servizio come vice direttore quando l'orrore della bomba del 2 agosto 1980 sconvolse Bologna e l'Italia. Direttore Tino Neirotti, vice appunto Metello Cesarini, il quale la mattina dell'esplosione insieme ai capiredattori guidò l'attività dei cronisti mandati sul posto tra macerie e feriti. Era uno uomo di "macchina" Metello, come si dice di coloro che guidano dal desk l'attività del giornale, parlano con i cronisti, selezionano le notizie, le interpretano fino a vederle stampate sulla carta. Chi non lo ha conosciuto al Carlino ancora oggi ogni tanto sente pronunciare quel nome, Metello, che ha un suono musicale, perché chi lo portava è stato una delle colonne del giornale. Quando Metello se ne andò, nel dicembre 2004, sul Carlino Marco Leonelli, che lo ha raggiunto lassù, scrisse che era l'anima del Carlino, uno che fino a tarda sera cambiava e ricambiava titoli e pezzi perchè "il giornale come il pane deve essere più fresco possibile". Arrivò al Carlino nel 1946 e divenne vicedirettore vicario nel 1977, incarico che conservò per sette anni. Visse le principali trasformazioni tecnologiche di quel periodo. La sera in cui il giornale fu impaginato per l'ultima volta con piombo si commosse. Forse ci scappò una lacrima, ma nessuno se ne accorse.

