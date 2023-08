Milioni e figurine

“Costacurta entrava in sede e firmava il contratto in bianco. La cifra la mettevo io", raccontò a Sky Adriano Galliani, allora amministratore delegato del Milan. "Confermo – disse l’ex difensore centrale –. Ero nella mia città e nella squadra più forte del mondo, non avevo bisogno di discutere di soldi per rimanere al Milan". "Incontrai il presidente Massimo Moratti per il rinnovo del contratto – rivelò Dejan Stankovic, ex centrocampista dell’Inter –. Parlammo di calcio e di un sacco di altre cose. Poi lui scrisse 4 anni su un foglio di carta. Va bene?, chiese. Io misi il foglio in tasca senza nemmeno leggere e risposi: va benissimo, presidente".

Domani inizia il campionato di calcio di serie A. E allora perché non ricordare gli esempi di due giocatori che hanno vinto decine di coppe e scudetti e centinaia di partite? Mica guadagnavano poco Costacurta e Stankovic. Anzi. Ma i sentieri delle loro vite erano forgiati da quello stile che appartiene solo ai campioni.

Ora, non ci si scandalizza per le vagonate di milioni degli arabi (un segno dei tempi), e nemmeno per quello che è successo con Lukaku e Samardzic. Il calcio è un caleidoscopio dove interagisce tutto e il contrario di tutto. In qualche angolo della memoria, però, conserviamo questa frase che Antonello Cuccureddu – ex terzino della Juventus e della Fiorentina negli anni 70 e 80 – ha pronunciato in una recente intervista: "Quando entrai la prima volta nello spogliatoio della Juventus provai un’emozione fortissima, le figurine che per anni avevo incollato sui miei album Panini cominciarono a muoversi".