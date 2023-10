Milos resta il Re, ma la Virtus è più forte

Serata di emozioni forti al PalaDozza. Si consuma il rientro di Milos Teodosic, uno che è stato capace di infiammare Bologna, di portare la Virtus prima allo scudetto poi alla conquista dell’EuroCup che ha significato prendere parte all’Eurolega. Riavvolgiamo il nastro dei ricordi: Milano e l’Olimpia sono forti, fortissime. Ma il segnale che dà Massimo Zanetti, per rispondere agli investimenti ingenti di Giorgio Armani, non lascia spazio a fraintendimenti. A Bologna, sponda Virtus, arriva Milos Teodosic. Reduce dal Cska, dall’esperienza con la Nba. E’ la stella che ci vuole per riaccendere Bologna. E Milos non è mai banale, triple, canestri pesanti, assist che fanno il giro del mondo. Tanto, troppo, per considerarlo un nemico, un rivale. Bologna è ai suoi piedi, lo osanna. E il serbo si commuove rivedendo le immagini che passano sul cubo. Ripensa alla sua Bologna. Poi Pajola non gli fa sconti, ma nemmeno Milos che azzecca solo una tripla, ma è proprio quella che spaventa Bologna. Alla fine festeggiano tutti (i serbi magari un po’ meno). Ma la Virtus è felice, re Milos pure. Tutti a casa in attesa di capire se questa Virtus da quartieri alti anche in Europa saprà mantenere questo ritmo. Ma nella dolce notte di Teodosic, tutto questo può bastare.