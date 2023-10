Minibus ottimi per i centri storici

Bologna, 27 ottobre 2023 – I nuovi minibus elettrici saranno prodotti nello stabilimento di Rastignano da Sira Industrie. Questi mezzi di trasporto pubblico più leggeri, meno invasivi, possono portare benefici alla circolazione. Anche le Due Torri come altri edifici storici a rischio non dovrebbero più subire vibrazioni minacciose. Per associazione penso al tram, al suo mezzo tipo "siluro" ad alto inquinamento acustico e vibratorio. Nel 1987 ero a Porto Alegre, evoluta città del Sud del Brasile dove in centro passavano solo minibus che ne collegavano le linee tradizionali periferiche.

Gabriella Bravi

Risposta di Beppe Boni

L'idea di utilizzare sempre più spesso minibus leggeri per il trasporto pubblico nel cuore delle città si sta diffondendo ovunque. Se la filosofia condivisa anche a livello europeo è quella di liberare al massimo i centri storici, questa potrebbe essere una buona scelta da incrementare per il futuro. Non tutti i bus tradizionali sono sempre pieni di utenti, anzi è più facile, almeno in centro e dintorni, notare mezzi semi vuoti. Anche una voce autorevole come l'architetto Pier Luigi Cervellati recentemente si è espresso a favore di questa soluzione nel centro storico, anche in relazione ai problemi di "oscillazioni anomale" registrate sulla Torre Garisenda, ora sotto osservazione e momentaneamente liberata dal traffico sottostante in attesa di capire dal pool di esperti al lavoro che livello di rischio presenta. Le navette, che a Bologna sono meno di una decina, sono agili, passano ovunque e possono tranquillamente sostituire in maniera più diffusa certi bisonti che transitano nelle strade più centrali di molte città. Il vantaggio, fra l'altro, è quello di poter aggiungere nuove mete non accessibili ai mezzi tradizionali, troppo grandi. Per città come Bologna che ancora conserva strade antiche e strette è il minibus è un vero toccasana, anche in considerazione dei continui divieti e pedonalizzazioni. Anche Roma, per esempio, questa scelta da un paio di anni si sta rivelando vincente. I minibus arrivano nelle zone più centrali dove fra l'altro il carico di passeggeri in alcune ore del giorno si riduce considerevolmente. Sono molto utilizzati anche a Bari, Reggio Emilia, Pisa.Idem a Barcellona, dove i minibus stanno guadagnando terreno nella strategia della mobilità cittadina. Rappresentano ovunque una buona soluzione.

