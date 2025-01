Il nodo dei minori non accompagnati

Il centro commerciale Gran Reno di Casalecchio di Reno a Bologna, a leggere le cronache dei giornali, sembra assomigliare ad un quartiere turbolento. Ci sono minori scatenati che provocano risse, ed episodi di violenza. Stante l'impunibilità sostanziale ogni fine settimana si conteggiano furti, rapine lesioni, danneggiamenti. E le famiglie di questi bravi ragazzi dove sono? Sono al corrente di tutto ciò. Forse ignorano la situazione.

Augusto Bertocchi

Risponde Beppe Boni

Attenti a non esagerare. Al Centro commerciale Gran Reno di Casalecchio, frequentato da centinaia di adolescenti come ritrovo, c'è una situazione di disagio dovuta alle baby gang o a gruppi di ragazzini turbolenti, ma non siano di fronte ad un caso di emergenza. La direzione della struttura ha da tempo attivato controlli e presidi in proprio che hanno consentito di mettere un freno ai frangenti più difficili. È la strada giusta.

Però il problema esiste. Il sindaco di Casalecchio ha chiesto alle forze dell'ordine di occuparsene più da vicino attraverso l'intervento del Comitato per l'ordine pubblico. Non dovrebbe essere difficile rimettere un po' di ordine e richiamare a comportamenti più civili questi giovanotti, che non sono criminali ma aspiranti balordi. Forse prima delle denunce, che vanno fatte nei casi più gravi, va esercitata maggiore pressione. E vanno coinvolti anche i genitori, se ci sono.

Il nodo è che molti di questi ragazzini, come spiega l'assessore alla sicurezza di Casalecchio, sono minorenni non accompagnati ospiti delle comunità di accoglienza tra Savignano e Vignola ( Modena) e Bazzano. Qui la situazione è più complessa, ma va risolta. Per i minori non accompagnati, problema che tormenta anche altri capoluoghi come Modena, i controlli sui loro movimenti insieme ad un percorso educativo, vanno esercitati anche a monte, cioè nelle comunità. E se la formula attuale non funziona va cambiata.

