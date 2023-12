Modernissimo, cinema pop per sognare

Bologna, 20 dicembre 2023 – Ultimamente ho sentito tanto parlare del rinnovo del cinema Modernissimo. Nessuno ricorda , però, che negli anni Cinquanta era un luogo di ritrovo per tutte le età dove tutti si divertivano. Oggi ho 78 anni, allora i miei genitori di domenica pomeriggio mi portavano proprio lì. Consumavamo la cioccolata in tazza, ascoltavamo la musica dal vivo e chi voleva poteva anche ballare. Erano tempi spensierati. Possibile che nessuno oltre a me abbia questo ricordo?

Anna Maria Marenzi

Risponde Beppe Boni

Sospeso fra memoria e modernità, il nuovo cinema Modernissimo è un'operazione nostalgia che guarda al futuro. Detta così sembra una contraddizione ma non lo è. La riapertura di questo luogo del cuore per i bolognesi volge uno sguardo al passato e nello stesso tempo risponde perfettamente ai tempi di oggi dove le sale si rinnovano nella tecnologia e nella gestione. Il grande colpo è stato trasformare la stessa novità dell'apertura in uno show con personaggi e autori. Una splendida operazione creativa della Cineteca che nello stesso tempo si è trasformata in marketing a cinque stelle (non c'entra Conte). Il Modernissimo tiene perfettamente fede al nome perchè rispetto ad una normale sala cinematografica ha cambiato passo, si propone con un volto nuovo pur mantenendo fisso il core business dei film. Guidato dalla Cineteca di Bologna propone una programmazione di classici, restauri, film contemporanei, incontri con artisti, autori protagonisti della scena cinematografica. Molto pop. Verrà riservata anche una grande attenzione per le arti, la letteratura, la fotografia, il teatro, la musica. Dunque non solo cinema ma spettacolo puro in tutte le sue formule. Ecco perché nel panorama cittadino è un evento continuo. E' stato creato un sogno. Già all'ingresso sembra di entrare nello specchio di Alice per quattro passi nel passato con stucchi e velluto, il colore caldo del legno, la galleria. Fino ai primi anni Duemila molti lo ricordavano col nome di Arcobaleno. Era una delle sale del centro di Bologna, una di quelle poi rimasta vittima delle chiusure a raffica dovute alla crisi delle sale. Chi lo conosceva da prima lo ricorda invece con il nome che ha di nuovo adesso: Modernissimo. Una vecchia insegna lo presentava così: Bar caffè concerto, danze Modernissimo. Tutto nuovo, dunque, ma lo spirito liberty degli inizi rimane. Per sognare, guardando avanti.

