Mondial-Liscio

Bologna, 14 marzo 2023 – Sulla base di un trattato internazionale adottato nel 1972, l'Unesco riconosce che alcuni luoghi della Terra sono di eccezionale valore universale e che dovrebbero far parte del patrimonio comune dell'umanità. Più passano gli anni, più le candidature avanzano e, onestamente, a volte ci pare che si stia esagerando. Spesso ci si domanda: ma vale davvero la pena fare tutti questi sforzi? Per diventare poi cosa? L'Italia fra l'altro è al top, sia per i luoghi patrimoni dell'umanità che come richieste. Ultimamente fra l'altro va di moda candidare i cosiddetti beni immateriali e anche in questo campo non scherziamo: ne abbiamo già alcune decine. Esempio: l'Opera dei Pupi siciliani, la falconeria, l'arte del 'pizziuolo' napoletano. Come dire: di tutto di più.

Ma dopo aver espresso tutti i dubbi di questo mondo sulla corsa sfrenata a diventare patrimoni dell'umanità, vediamo il bello di questa gara. L'ultima candidatura ancora non ufficializzata dal Ministero ma in rampa di lancio in Emilia-Romagna è quella del ballo liscio. Ci piace, perché il liscio racchiude davvero tutta la romagnolità (meno l'emilianità, diciamocelo) degli abitanti di questa terra. È un po' come il tango per l'Argentina. Rappresenta l'orgoglio, lo spirito di appartenenza, la semplicità e la bellezza dell'ospitalità. E pazienza se quelle del liscio non sono musiche e balli radical-chic e qualcuno ancora considera il tutto un mezzo fenomeno folkloristico e un po' contadino (quasi che dire contadino sia un'offesa). No, il liscio è davvero nel Dna del romagnolo vero. Che magari non lo balla, ma sa bene cos'è. E quando le canticchia, certe canzoni, ne va fiero. Prendete 'Romagna mia': sento la nostalgia del passato, dove la mamma mia ho lasciato, non ti potrò scordar casetta mia...

Ecco, in quella 'casetta mia' ci sta tutto. Casa, famiglia. La cantano negli stadi, quindici giorni fa in piazza Maggiore a Bologna (sì, Bologna: dove la rivalità calcistica portava simpaticamente i bolognesi a storpiare le parole della canzone cult del liscio) un centinaio di persone si sono messe in cerchio e hanno intonato Romagna mia. Così, un moto spontaneo. E la gente si aggregava: ballava, felice. Perché il liscio è spensieratezza e allegria. E quanto abbiamo bisogno di allegria in questo mondo!