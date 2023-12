In questo mondo di ladri

Gian Marco Goldoni è il giovane titolare di un locale, nella centralissima ed elegante piazza Roma di Modena. C'è gente chic in piazza Roma, ma ci sono anche tanti ladri, se è vero che nel 2023 i soliti ignoti sono entrati dodici volte (sì, 12: in media una volta al mese) a... casa Goldoni. E lui, comprensibilmente, non ne può più. Ha detto: “Basta, smetto. Vendo l'attività”.

Ecco, quando i nostri politici, e forse anche noi giornalisti, stilano-stiliamo le agende delle cose importanti da fare nell'anno nuovo che arriva, rischiamo di dimenticarci di Gian Marco Goldoni, delle migliaia, forse milioni di Gian Marco Goldoni che vengono derubati, in continuazione: a casa, nelle aziende, nei negozi, per strada, ovunque. Ormai questi furti neanche fanno più notizia.

Invece devono continuare a fare notizia! Perché non è bello, e soprattutto non è giusto, che un cittadino che già si svena per comprare una casa o avviare un locale (locale che se poi va bene crea posti di lavoro: quindi un vantaggio per la collettività) debba pensare dalla mattina alla sera ad assicurazioni, sistemi di allarme e strategie per evitare le visite indesiderate dei ladri.

Ci siamo abituati ad allestire task force su tutto: facciamone una anche per i furti, allora. E, senza dover buttare via le chiavi della cella, per carità, facciamo in modo che chi ruba resti un po' di più in carcere.

Ps. Per leggere queste righe, il tempo richiesto è di poco più di un minuto. Ecco, nel frattempo probabilmente ci sono in azione, in Italia, da qualche parte, almeno un paio di ladri. I numeri dei furti denunciati: un milione all'anno, 3mila al giorno, 100 all'ora.

Un po' troppo, no?