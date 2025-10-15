Monopattini, nuova pirateria stradale

I monopattini elettrici sfrecciano a velocità incredibili, spesso con due persone a bordo. Nulla si sa della targa obbligatoria in base a una legge del ’24, il casco è un grazioso optional e quasi nessuno lo indossa, sensi unici altro grazioso optional e tutti vanno contromano. Stesso discorso per le bici a pedalata assistita, dove il passeggero è un diritto e il rispetto del Codice della Strada un optional fastidioso. Controlli? Boh....

Niccolò Rocco di Torrepadula

Risponde Beppe Boni

I conducenti dei monopattini sono i nuovi pirati della strada, in realtà più pericolosi per sé stessi che per gli altri. Pochi, anzi pochissimi rispettano le disposizioni che prevedono per esempio l’utilizzo del casco e il divieto di trasportare un passeggero. Ci sarebbe anche l’obbligo dell’assicurazione, ma è un optional scarsamente preso in considerazione. Qualche multa si fa, ma è una goccia nel mare mentre i simpatici mattacchioni continuano a sfrecciare ovunque con un’insidiosa arroganza stradale presente ormai in tutte le città. Che fare? Il metodo per intervenire in realtà è sempre lo stesso: controlli, contravvenzioni, sequestro del mezzo. Facile a dirsi un po’ più difficile a farsi.

L’Asaps, l’Osservatorio dell’Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, ha rilevato attraverso le proprie ricerche che nei primi mesi del 2025 si sono già verificati sette decessi per incidenti legati all’uso dei monopattini elettrici. Il bilancio totale, a partire dal 2020, è salito così a 71 vittime. In qualche caso è sfortuna, ma nella maggioranza dei sinistri si mischiano imprudenza e scarso rispetto delle regole. L’allarme monopattini elettrici è scattato perfino in Romania dove nei primi sette mesi del 2025 sono stati registrati 1.500 incidenti. Comunque rimanendo in Italia è un problema da risolvere. In fretta.

email: beppe.boni@ilrestodelcarlino.it