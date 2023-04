Morire di freddo, il disagio visibile e quello invisibile

Morire di freddo nel 2023, in un giaciglio in strada. Perché? Tre casi a Bologna: Piermario aveva 58 anni, combattuto con la vita e rifiutato molti aiuti, anche posti letto; Mario, 75 anni, era stato trovato su una panchina coperto dai cartoni, senza più respiro; la tomba di Antonio, 54 anni, era invece stata una tenda. Da Napoli a Roma, dai sottopassi di Milano a Firenze fino a San Benedetto del Tronto, dove un 45enne s’è spento in un parco. Sono morti spesso senza nome, senza una storia. Ma la loro storia è molto spesso la risposta alla domanda: perché? Perché il post pandemia ha aumentato i divari, ha accresciuto la forbice fra ricchi e poveri. Perché servono nuove formule di aiuto, con un potenziamento delle unità di strada e non solo dei dormitori. E molte realtà amministrative, ormai senza denari, faticano a dare la risposta dei grandi centri. Perché il disagio abitativo è schizzato nei giorni del ritorno del turismo, del boom delle locazioni brevi alla Airbnb, degli affitti a peso d’oro. E senza casa non c’è vita.

I senza fissa dimora sono nell’85% dei casi di sesso maschile. E con un’età media di 44 anni; il 58% di loro è straniero e vivono prevalentemente al Nord (56%). Sono la perdita del lavoro e la separazione dal coniuge o dai figli i motivi che spesso fanno deflagrare la condizione di senza dimora: non è un caso che questo accada proprio ora, in un momento di crisi economica e in cui il Covid ha anche minato molte convivenze e percorsi che parevano sereni e definiti. E non è un caso che gli uomini adulti, disoccupati, separati e con pendenze civili o penali facciano anche più fatica a reinserirsi nel mondo del lavoro. Ci sono i senzatetto visibili, e sono tantissimi, li vediamo sotto i portici o nelle nostre piazze. Ma quello che preoccupa ancora di più sono gli invisibili, quella zona grigia tra disperazione e povertà che lotta per un affitto e che probabilmente, il prossimo mese, avrà solo una panchina.