Motta alle spalle: è un nuovo inizio

Il tempo dei rimpianti è finito. E l’era di Thiago Motta resta scritta negli annali, senza proiettare ombre sul presente. È questa la più grande conquista di Italiano. Dopo undici partite ha gli stessi punti del rimpianto profeta brasiliano. Ma soprattutto ha trasmesso il messaggio del suo calcio fisico, aggressivo e verticale alla squadra.

È un Bologna che ha nuova fede nelle proprie risorse quello delle tre vittorie di fila in campionato. È una squadra che si appresta a vivere un nuovo inizio, dopo la sosta azzurra. La partita con la Lazio, un avversario in piena crescita e con sei vittorie alle spalle, non solo sarà un test probante ma anche l’occasione per cominciare un nuovo cammino. Senza i dubbi e i tormenti di una partenza faticosa.

Passo dopo passo l’uomo di Ribera ha definito uno schema di gioco (4-2-3-1) ha trovato un nuovo ruolo a Odgaard, ha visto il Bologna tornare al gol con buona continuità, ha esaltato Orsolini, mai così decisivo negli ultimi metri (5 centri) e valorizzato il talento rabbioso di Castro (4 le perle di Santiago).

Ma quando parlo di nuovo inizio alludo alle potenzialità inespresse. È bastato caldeggiare una cessione di coppia Karlsson-Dallinga al mercato di gennaio per risvegliare i begli addormentati: gol dello svedese e gol cancellato per l’olandesino nel cuore di una prova finalmente di spessore.

Se la nuova onda degli acquisti di Sartori comincerà a lasciare il segno, per il Bologna si schiudono prospettive nuove. Miranda sta crescendo in sicurezza e rendimento, Pobega porta peso e sostanza a centrocampo, Holm non vede l’ora di dimostrare la qualità sua spinta sulla fascia destra, Casale spera di bandire le paure e i tremolii dell’esordio.

Ma oltre ai nuovi arrivi, c’è la variabile Ferguson, appena rientrato in campo, che può far crescere in modo sostanziale la qualità della squadra. Lo scozzese non è solo un amuleto che porta punti a Italiano ma un centrocampista totale capace di surrogare Freuler ma soprattutto di colpire gli avversari con la puntualità dei suoi inserimenti in area. Se consideriamo che a bordo campo scalpitano anche Moro, Fabbian e Urbanski , che Aebischer ed El Azzouzi smaltiranno in tempi più lunghi i problemi medici che li affliggono, si può davvero pensare a un salto di qualità per il Bologna.

Ecco perché le parole di Fenucci (“non faremo cessioni importanti a gennaio”) suonano come note liete all’orecchio del tifo rossoblù.