Multa dubbia al tifoso del clacson

Vorrei esprimere solidarietà al tifoso festaiolo del Bologna calcio, colpito da una contravvenzione degli agenti della Polizia stradale all'uscita dallo stadio dopo la vittoria rossoblù. Si multa per qualche colpo di clacson ma si lasciano indisturbati i bivaccatori che, ogni estate, vandalizzano con urina, graffiti, schiamazzi notturni, risse a suon di bottigliate (e talvolta coltelli) tanti vicoli e piazze del centro storico. Comportandosi in questo modo le forze dell'ordine guardano la pagliuzza e non vedono la trave.

Elena Salsini

Risponde Beppe Boni

Riassumiamo brevemente l'accaduto. Dopo Bologna-Lazio del 18 febbraio, in via Piave nei pressi dello stadio, un giovane tifoso rossoblù in sella al suo motorino è stato fermato dalla Polizia stradale e multato per aver festeggiato troppo rumorosamente insieme agli amici la vittoria del Bologna. Incredibile ma vero. Il ragazzo ha raccontato l'episodio a E'tv: "Siamo usciti da un locale e abbiamo iniziato a suonare il clacson per pochi minuti, una decina di colpi, non di più. Ci ha fermato la Stradale: controlli e alcol test poi ci hanno fatto la multa per disturbo alla quiete pubblica, 31,40 euro". I poliziotti, se le cose sono andate così, hanno agito secondo legge. Ma hanno esagerato, nessun dubbio e non riceveranno alcun encomio dai loro superiori. Per coerenza la stessa pattuglia dovrebbe multare altre migliaia di tifosi all'uscita dello stadio quando il Bologna segna e vince. Ovviamente non è possibile. Se la sono presa con alcuni ragazzi forse per caso. Bene l'alcol test, bene il controllo dei documenti, ma sinceramente la multa per gli schiamazzi gli agenti potevano risparmiarsela. Poi siamo sicuri che dieci o venti colpi di clacson hanno davvero disturbato la quiete pubblica? Certo quella pattuglia altre volte si è dedicata con coscienza e professionalità a reprimere situazioni più serie. Meglio continuare su quest'ultima strada.

