Multe pesanti per chi lascia rifiuti in strada

Per motivi di lavoro percorro le strade della provincia di Bologna e di altre località dell'Emilia Romagna. Noto spesso che ai lati del percorso ci sono lattine, buste di plastica, bottiglie di vetro e altri rifiuti. Una vera indecenza. Bisognerebbe punire, anche se è difficile, gli sconsiderati che gettano dal finestrino dell'auto ogni tipo di rifiuto. Forse qualche telecamera nei luoghi critici potrebbe aiutare a identificare i cittadini incivili.

Mario F. Rovinetti

risponde Beppe Boni

I fuorilegge del pattume che abbandonano rifiuti lungo le strade andrebbero puniti con sanzioni pecuniarie pesanti come macigni. Certo, identificarli non è facile, ma sistemare qualche telecamera lungo certi percorsi può essere una buona idea. Se esistono gli autovelox che immortalano chi corre troppo si può pensare allo stesso meccanismo per individuare i furbetti del rusco. Le telecamere fanno già il loro lavoro egregiamente in alcune zone della città accanto ai cassonetti dell’immondizia dove altri furbetti abbandonano rifiuti ingombranti o sacchetti del pattume fuori dai contenitori.

È bene ricordare che l’abbandono di rifiuti lungo le strade comporta sanzioni amministrative o penali, a seconda della gravità del fatto e della tipologia di rifiuto. Le sanzioni possono variare da multe pecuniarie fino a denunce e procedimenti penali. Qualche dettaglio. Per l’abbandono di rifiuti non pericolosi, come i rifiuti urbani, la sanzione può variare da 300 a 3mila euro. La multa può essere raddoppiata nel caso di rifiuti pericolosi. Chi abbandona rifiuti da auto, camion o altri mezzi o in sosta può essere punito con una sanzione amministrativa che va da 500 a 3mila euro. Purtroppo esistono pochi mezzi per pizzicare questi imbecilli. Ultima considerazione. Le sanzioni andrebbero triplicate.

