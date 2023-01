Multe: tutti uguali

“Ragioni di equità». E’ con questa motivazione che il Comune di Bologna ha detto no alla rottamazione delle cartelle esattoriali, come previsto dalla legge di bilancio. «Automatismi di questo tipo creano una disparità verso i cittadini che i tributi li hanno pagati e continuano a pagarli» ha detto l’assessora al Bilancio, Roberta Li Calzi. E ha ragione. Permettere di farla franca e di mettere definitivamente in archivio una sanzione sborsando molto meno del dovuto è un'ancora di salvezza solo per i furbetti. E non risolve il problema. Anzi, si incentiva ancora di più a non pagare: tanto prima o poi una sanatoria arriverà. Certo, è giusto che lo Stato non sia sempre intransigente e che ci siano le possibilità di valutare i casi nei quali pagare una sanzione è oggettivamente una difficoltà, ma purtroppo nella maggioranza delle situazioni non è così: evitare una multa è una sfida. Alla faccia di chi sa di avere sbagliato e che fa di tutto per mettersi in regola. Tra l’altro, il Comune sottolinea come tutta questa operazione abbia poi un impatto economico veramente basso, perché riguarda un arco di tempo limitato e solo alcune casistiche. Insomma, si manderebbe un messaggio sbagliato per somme veramente basse. Meglio quindi evitare.