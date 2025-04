Muri d’oro

Allo sportello del Sunia di Bologna c’è sempre la fila: operai, camerieri, autisti di bus, ma anche infermieri, giovani professionisti e studenti. Il sindacato degli inquilini, targato Cgil, fa quel che può ma sotto le Due Torri combattere contro il caro affitti sembra una guerra persa. L’ultimo fenomeno denunciato è quello dei rinnovi: complice la mancanza di offerta, i proprietari offrono un nuovo contratto a chi lo ha in scadenza ma sempre più spesso con un robusto ritocco all’insù. E così chi pagava 500 euro al mese per un appartamento non tanto dignitoso – va detto, la qualità degli immobili sul mercato è veramente bassa – se ne ritrova a pagare 1000 con tutte le conseguenze del caso. Facciamo due conti. Un giovane assunto – magari laureato – se va bene si porta a casa 1600 euro netti al mese: se 1000, in media, servono per affitto e utenze gliene rimangono 600 nel portafogli per tutto il resto. Il che significa 150 euro a settimana per mangiare, pagare l’assicurazione dell’auto o del motorino, per le spese impreviste, l’abbigliamento e che so, una volta ogni tanto, per uscire con gli amici. Una volta ogni tanto però perché anche nei ristoranti non è che i prezzi siano abbordabili. Insomma, l’emergenza casa a Bologna c’è e non ci sono risposte valide. Lasciamo stare le assurdità degli appartamenti di 10-15 metri quadrati offerti per 500 euro al mese, però non è semplice trovare una sistemazione. Questo ha implicazioni a cascata, pesanti. Intanto, una città così cara – dove ricordiamo il biglietto dell’autobus è affare per ricchi: 2,30 euro a corsa – scoraggia l’arrivo non solo di professionalità ma anche e soprattutto di studenti, da sempre la benzina culturale di Bologna. Non si può pretendere che una città alimenti le proprie aziende quando un talento in entrata si ritrova vicino alla soglia di povertà anche se ha uno stipendio di tutto rispetto. Che fare? Come sempre in Italia si rincorrono i problemi e tutto questo andava affrontato almeno dieci anni fa (se non venti) con una lungimiranza che non c’è stata a tutti i livelli. Lanciare, come ha fatto il Comune, la Fondazione Abitare, che dovrà immettere sul mercato immobili pubblici, è sì una buona idea però avrà bisogno di anni per entrare a regime. Nel frattempo si potrebbero proporre sgravi fiscali a chi affitta a canoni umani, evitando così che ci siano impennate dei prezzi per rientrare dalle pretese esose del Fisco. E poi altri aiuti a chi è in difficoltà, dai fondi anti morosità, agli studentati a basso prezzo (non come alcuni che costano come alberghi cinque stelle). Insomma, occorre un piano organico per calmierare i prezzi. Altrimenti si rischia lo spopolamento. O di avere solo una città per ricchi. E le ultime decisioni (aumento delle tasse regionali e appunto del biglietto del bus) sembrano andare in questa direzione.