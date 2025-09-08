Nella stanza di un santo

Il 7 settembre del 1925 nasceva don Oreste Benzi, deceduto il 2 novembre 2007 all'età di 82 anni. In questi giorni si celebra il centenario. Lo ricordo ripubblicando un reportage che scrissi nel 2008, a un anno dalla sua morte

Ma sì, diciamolo: siamo entrati in quella che fu la camera da letto di un santo. La Chiesa ha i suoi tempi, ci vorranno degli anni, magari dei decenni, ma vedrete che prima o poi questa misera stanzetta diverrà un luogo di culto e di pellegrinaggio. Un giorno sarà fatto santo un uomo che per la gente di qua è già santo. Qui dormiva (dormiva per modo di dire, si appisolava due-tre ore a notte e poi correva, amava, pregava. Pregava tanto!) don Oreste Benzi. La sua camera da letto era un «buco» di 7 metri quadrati, neanche 3 per 2 e mezzo: ci sono un lavandino, un comodino, una finestra, un armadio, un mappamondo, quattro quadretti, un paio di libri, il vangelo, dei rosari. E poi un letto a una piazza, appoggiato al muro, con un copriletto color salmone, consumato come la tonaca che indossava sempre san Benzi, pardon don Benzi. Il più umile fra gli umili. Da questo letto, all’1,30 di notte del 2 novembre 2007, don Oreste urlò due volte, forte, il nome del suo fratello di sempre, don Elio Piccari, con cui divideva l’appartamentino. ‘Don Elio, don Elio!’. Un urlo quasi strozzato. Don Elio si alzò di corsò e arrivò. «Era seduto nel letto — racconta — e mi disse: muoio, muoio». Siamo nella parrocchia della Resurrezione, cinquecento metri dall’uscita di Rimini sud: qui Benzi ha vissuto quasi metà della sua vita. Don Elio non ha toccato nulla delle cose di don Oreste. Fa tremare le gambe e un po’ anche il cuore visitare la casa di un uomo che in 82 anni di vita ha incontrato — e a volte pure sfidato: col rosario in mano, mica con la spada — autorità e capi di Stato. E che soprattutto ha ridato vita e speranza e migliaia di persone: barboni o prostitute, bambini o disgraziati. Un anno dopo la gente arriva e prega: in chiesa, davanti alla foto di don Benzi nel palazzetto della parrocchia, oppure al cimitero di Rimini. Già si sprecano le voci di guarigioni più o meno impossibili. Miracolose. Il vescovo di Rimini Lambiasi frena, e fa benissimo. Inutile accelerare i tempi, tanto lo sappiamo tutti che prima o poi succederà: è destinato all’aureola il nostro indimenticabile don Oreste.

Non è ancora santo don Oreste Benzi, ma nove anni dopo quella visita e dopo aver appena letto uno stralcio dell’articolo di allora, la sostanza non cambia: diventerà un santo, prima o poi.