Nelle Marche analisi ed esami anche in farmacia

In farmacia come dal medico (o quasi), o come all'ospedale per gli esami. La sperimentazione della farmacia dei servizi nelle Marche taglia il traguardo dei tre mesi con un bilancio di oltre 1.500 prestazioni. “Abbiamo superato il traguardo delle 1.500 prestazioni - dice l'assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini -. In tre mesi le farmacie dei servizi aderenti alla sperimentazione ne hanno erogate 1.538, e più di 600 hanno riguardato farmacie rurali”. Per il momento le farmacie che hanno aderito sono circa trecento, oltre la metà di quelle regionali. I numeri delle prestazioni: 354 elettrocardiogrammi, 443 holter cardiaci, 298 holter pressori. Il monitoraggio della Bpco e del diabete ha coinvolto 417 pazienti, specie nelle farmacie rurali del Pesarese. "La maggiore adesione ai nuovi servizi messi a disposizione dalle farmacie si riscontra nelle aree interne e montane, vista la distanza dai poli ospedalieri e l'età più avanzata della popolazione - sottolinea Saltamartini -. I fondi ministeriali a disposizione fino a dicembre ammontano a quasi 1,5 milioni per i sei progetti codificati, per un totale di 40mila cittadini raggiunti".