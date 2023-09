Nelle Marche porti più green e competitivi

Porti delle Marche più green: competitivi e sostenibili. E’ l’obiettivo del progetto di elettrificazione delle banchine dei traghetti (la cosiddetta rete “cold ironing”) con i fondi del piano nazionale complementare al Pnrr. Ad Ancona, secondo la road map dettata dall’Autorità di sistema portuale dell’Adriatico centrale col Mit, gli impianti nei moli 8, 9 e 11 (utilizzati per i traffici verso l’Albania), 13, 15 e 16 (verso Grecia e Croazia) saranno pronti entro giugno del 2026 e permetteranno di ridurre di almeno un terzo l’incidenza di emissioni inquinanti, ma anche rumori e vibrazioni in porto e l’impatto in città, alimentando da terra con l’elettricità i servizi sulle navi ancorate e consentendo di spegnere i motori ausiliari durante la sosta. Ancona sì, la porta delle Marche (e dell’Italia centrale) dal mare Adriatico, ma non solo. Investimenti e lavori riguarderanno anche gli scali portuali di Pesaro e San Benedetto, oltre a Pescara e Ortona in Abruzzo. Totale: 11 milioni di euro. Il governatore Acquaroli ha sottolineato l’importanza “dell’intermodalità, fondamentale per essere competitivi e raggiungere un livello di sviluppo che porti un valore aggiunto”. L’auspicio di Acquaroli è che il prossimo step sia la cosiddetta Penisola, una propaggine della Banchina Marche nel porto commerciale di Ancona, tra le banchine dedicate e la diga foranea, per destinare questi spazi al traffico traghetti Ro-Ro e Ro-Pax, vista la crescente domanda di accosti che connota questo tipo di traffico nello scalo dorico. L’idea di Penisola, ha sottolineato Acquaroli, “deve essere un obiettivo strategico per dare risposte a un sistema di Medio Adriatico che ha bisogno di un punto di riferimento per far crescere il territorio e candidarsi a livello nazionale come polo intermodale. Pensiamo di avere tutte le carte in regola”.