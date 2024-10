Nettuno d'Oro a Maria e Fulvio

'Completamente guariti? Perfettamente curati'. In questi giorni lo slogan, ideato dall'artista-attore Alessandro Bergonzoni, sta facendo il giro di Bologna. Si festeggiano i 20 anni della Casa dei Risvegli Luca De Nigris e non resta che applaudire di fronte a questo bendidio inaugurato nel 2004 e che ha ospitato centinaia di pazienti, in stato vegetativo o di minima coscienza. Lì dentro, in una palazzina dell'ospedale Bellaria, regna il mistero, sotto forma di scienza e umanità. Mi piace definire questa struttura una vera e propria cattedrale della speranza. Speranza, pensate, nata dalla disperazione di una mamma e di un papà, Maria Vaccari e Fulvio De Nigris, che avevano perso il loro figlio Luca, appena 15enne, dopo otto mesi di coma. Forse non c'è nulla di più doloroso, tragico e ingiusto per due genitori. Eppure… Eppure da questo sacrificio di Luca, Maria e Fulvio hanno trovato la forza, mattone dopo mattone, di fare del bene, partendo dal male. La casa dei Risvegli è diventata un esempio, studiato e apprezzato in tutto il mondo. C'è una straordinaria alleanza fra i medici e i familiari dei pazienti, considerati come autentici protagonisti nel cammino di recupero dei loro cari. A volte le persone finite in stato vegetativo o di minima coscienza si riprendono, altre volte no. È nato un circuito di bontà attorno a loro, a partire dall'Associazione Amici di Luco, che li accompagna un po' in tutto, dalla gestione quotidiana alle attività teatrali. E' raro che i pazienti della Casa dei Risvegli tornino come prima del trauma, dell'incidente, del malore. Ma sono circondati da uomini, donne, professionisti, che si prendono cura di loro, con competenza e tanto amore. Ecco, prendersi cura di… Ci tocca ogni giorno. Può essere il gesto più difficile del mondo, ma in fondo è anche il gesto più bello del mondo. Torniamo allora allo slogan di Bergonzoni e lasciamo pure l'interrogativo sul 'completamente guariti'. Non sempre si guarisce, la vita è fatta così e se ci permettete il gioco di parole, la vita stessa è inguaribile, essendo ognuno di noi esseri unici ma mortali. Ma se qualcuno ci prende e ci tiene per mano, così come siamo, la prospettiva cambia, l'esistenza stessa cambia. Ecco il segreto di questa cattedrale della speranza. Grazie Maria e Fulvio, grazie per sempre per questa lezione di coraggio che continuate a darci. Prima o poi Bologna dovrà ricordarsi, in qualche modo, di voi. Magari con il Nettuno d'Oro.