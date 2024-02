No ai sacchi dei rifiuti in casa

Gentile redazione rispondo ulteriormente a chi ancora crede nella raccolta organizzata dei rifiuti così come è imposta dal Cpomune di Modena. La raccolta notturna va bene ma è necessario che si faccia tutte le notti non due volte alla settimana una volta per la carta e una volta per la plastica e di giorno raccogliere tutto. È una questione di decoro, di pulizia di sanità di ambiente. Aggiungo che il Comune non mi può obbligare a tenere in casa per una settimana dei sacchi poiché posso non avere posto come la stragrande maggioranza dei cittadini modenesi che vivono in appartamenti. Io non ho una casa con terrazzo e tutti i giorni porto giù i miei rifiuti. Non si può condizionare la vita delle famiglie in questo modo.

Susi Campioli