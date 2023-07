Nomadi rom, la rabbia dei cittadini

Bologna, 20 luglio 2023 – Da mesi, anche anni, i quartieri San Vitale e San Donato, sono invasi da carovane di camper di nomadi che stazionano lasciando sporcizia, degrado e situazioni di scarsa salubrità. Io stesso ho spesso assistito a scenari degradanti tipo bivacchi, panni stesi, gente semi svestita ecc. La presenza di questi individui mette anche a repentaglio la sicurezza pubblica: la scorsa settimana è andato a fuoco un camper. Siamo stanchi di non essere tutelati dalle istituzioni. Noi cittadini ed esercenti inviamo segnalazioni, ma non riceviamo alcuna rassicurazione.

Boris Branchetti

Risponde Beppe Boni

Il problema delle carovane di nomadi che stazionano nelle città infischiandosene della convivenza civile è un problema diffuso e quasi mai risolto. Se un cittadino abbandona in modo irregolare i rifiuti viene giustamente multato. Ma sulla scia di degrado che quasi sempre si lasciano alle spalle i cortei di roulotte e camper dei rom si interviene di rado. Basta andare a fare qualche controllo mentre stazionano sul posto ed è facile constatare il clima di degrado che compare intorno: rifiuti abbandonati, suppellettili inservibili scaricate a terra, cartacce, bottiglie, roghi abusivi. Uno pensa: non pagherebbero mai una multa. Bene, anzi male, si provi a porre sotto sequestro i costosi mezzi, automobili comprese (mai di piccola cilindrata) che usano come abitazioni mobili. Certo, detta così può sembrare una facile provocazione però un segnale di intervento va dato. Queste circostanze si sommano al nodo dei campi nomadi autorizzati. Altro tasto dolente. Non molto tempo fa i cittadini dei Prati di Caprara sono insorti lamentando situazioni di degrado totale nella zona. Hanno fatto decine di segnalazioni, eppure affermano che tutto risulta inutile. Ogni tanto il Comune interviene, ma gli spot servono a poco. E' necessaria una reazione fatta di controlli strutturali e continui, altrimenti i cittadini si sentono beffati. Qualche mese fa Fratelli d'Italia a Bologna ha anche segnalato il problema delle bollette di acqua, luce, gas non pagate dai nomadi che risiedono nelle aree di sosta tra il 2020 e la metà del 2022: totale 542 mila euro. Poi ci si chiede perché i cittadini quando sentono parlare di nomadi rom si arrabbiano.

[email protected] [email protected]