Non blindiamo il Nettuno per i turisti

Bologna, 18 luglio 2023 – Con l'arrivo della buona stagione e del caldo si ripresentano problemi legati ai maleducati che, incuranti dei divieti, si rinfrescano o addirittura fanno il bagno nelle acque della Fontana del Nettuno oppure si siedono sui bordi di marmo danneggiandoli. Ricordo che la fontana è opera della collaborazione fra Giambologna e Tommaso Laureti, voluta da Pier Donato Cesi per glorificare il governo di Papa Pio IV, terminata nel 1566. C'è il rischio di un degrado progressivo.

Niccolò Rocco di Torrepadula

Risponde Beppe Boni

La protezione della Fontana del Nettuno, uno dei simboli di Bologna conosciuto nel mondo, è un problema antico. Il dibattito cancellata di protezione sì, cancellata di protezione no, affonda negli anni. C’è chi l’ha pensata, chi l’ha proposta, ha scatenato dibattiti cultural-urbanistici.

L'estate, con l'arrivo dei grandi flussi di turisti e il caldo africano di questi giorni, è uno dei periodi più a rischio per il Gigante. Come succede del resto nelle città ad alto tasso fontaniere (vedi Roma) turisti e ragazzini non ci pensano un attimo ad immergersi nelle chiare e fresche dolci acque della fontana infischiandosene dei divieti. Blindare un simbolo come questo con una cancellata o qualcosa di simile non sarebbe una scelta molto azzeccata. Dovremmo farlo allora con tutti i monumenti italiani per evitare, come è successo in questi giorni al Colosseo (giovani che hanno inciso il muro col loro nome) che vengano arrecati danni. Ma non è possibile, se non in casi estremi.

E allora l’unica soluzione è la pressione dei controlli, che già ci sono ma forse in certi periodi vanno intensificati. In questo caso qualche contravvenzione sarebbe più efficace rispetto ad altre come quella del cittadino multato perché aveva acceso il barbecue in giardino. Nessuno si indigna se un vigile urbano sanziona il turista scriteriato che entra nella fontana del Gigante con infradito ai piedi, bermuda e canottiera. Infine una pillola di storia sul Nettuno. La fontana venne realizzata per volontà di Papa Pio IV (Giovanni Angelo Medici) immediatamente dopo il Concilio di Trento. In questo contesto fu anche realizzato un piano di approvvigionamento di acqua corrente proveniente dall’area collinare di San Michele in bosco.

[email protected]

[email protected]