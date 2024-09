Non ci resta che piangere

Tutti colpevoli. Nessuno escluso. L'ennesima alluvione che ha colpito la Romagna - con il suo fardello di sfollati, danni e chi più ne ha più ne metta - ha messo in luce ancora una volta come la classe politica sia incapace di gestire le emergenze. Non è una questione di partiti, di colori, di ideologie: è solo una questione pratica. Da Roma a Bologna, purtroppo, questa volte le colpe sono di tutti. Bisognerebbe chiedere scusa, invece di giocare solo allo scaricabarile. Senza entrare nei dettagli di cifre e provvedimenti - che abbiamo raccontato e sviscerato sulle pagine di carta e online del Carlino - in questa vicenda gli errori sono stati tanti. E nessuno ha ammesso colpe o mancanze. Dai 'mai più' pronunciati durante le passerelle della prima alluvione, ai fondi arrivati col contagocce da Roma (si discute ancora sui rimborsi per i beni mobili), agli interventi di messa in sicurezza del territorio tardivi e a volte sbagliati (vedi il caso del Lamone). Nell'ordinario, come sempre, tutti sanno galleggiare, ma è solo quando ci sono eventi straordinari che i migliori emergono. E in questo caso nessuno ha dimostrato capacità particolari. Ora si sprecano fiumi di parole su chi doveva fare e non ha fatto, su chi avrebbe potuto fare di più e invece non si è rimboccato le maniche, puntando il dito sull'imprevedibilità del clima, delle piogge torrenziali e via dicendo. Si moltiplicano i commissari, i sopralluoghi, i progetti, ma l'incertezza e la paura restano in tutta la Romagna. Ma chi ha subìto l'ennesima bufera, un'altra alluvione che come la prima volta gli ha allagato o distrutto la casa, lo ha rimandato nell'incubo, lo ha colpito ancora, le parole non bastano. Servivano i fatti. Che ci sono stati solo in parte. Quindi ora, bisogna guardare avanti, cercando di capire dove si è sbagliato, chiedendo scusa (va ribadito) e dandosi da fare. Perché veramente non accada più. E ai cittadini, come sempre, non resta che piangere. Senza che nessuno sia punito per quanto successo. Nel solco del modello italiano.