Non è Francesca

Francesco non è più Francesca. Non lo era nemmeno quando si laureò in Lingue e culture straniere, nel 2018, non lo è mai stato. Ma per l’altro Stato, quello con la “s” maiuscola, sul diploma di laurea doveva esserci un’identità che non sentiva sua, quella di Francesca Cicconetti, il nome e il corpo con cui è venuto al mondo. È la legge. Otto anni dopo, Francesco Cicconetti può tornare a Urbino a prendersi “ciò che gli spetta”, per dirla con Giovanni Boccia Artieri, prorettore dell’ateneo Carlo Bo, il primo in Italia a riconoscere la carriera alias, dieci anni fa. Oggi – nella Giornata internazionale contro l’omobitransfobia – al ragazzo riminese, influencer e attivista per i diritti, sarà consegnato pubblicamente il nuovo diploma di laurea col nome modificato e corretto, dopo avere completato la transizione dal sesso femminile a quello maschile. È il primo uomo trans italiano a veder riconosciuto il cambio di identità di genere nel diploma di laurea. Un gesto tutt’altro che simbolico, ma che ha valore legale e apre la strada (o almeno questo è l’auspicio) a scelte simili di altre università. Una lezione di diritto e diritti, ed è bello che al futuro si guardi dai luoghi del sapere, lì dove si costruisce il pensiero del domani. Urbino sia l’esempio.